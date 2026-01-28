Paty, hija de Quique Sánchez Flores, anuncia que está embarazada cinco meses después de su boda con Javier Millet

A finales de junio del pasado año, Paty Sánchez Flores, hija del famoso entrenador de fútbol Quique Sánchez Flores, se casaba con su prometido, Javier Millet, en una espectacular boda que tuvo lugar en Jávea y a la que acudieron más de 350 invitados.

Paty y Quique Sánchez Flores | Gtres

A la ceremonia asistieron numerosos miembros de la familia Flores, entre ellos Lolita, prima de su padre, y Elena Furiase. Una de las ausencias más comentadas fue la de la cantante Rosario, que no pudo acudir por motivos profesionales, tal y como explicó la propia Lolita. Quien sí estuvo presente, y además luciendo un aspecto estupendo, fue Carmen Flores, hermana de la mítica Lola Flores, que a sus 88 años no quiso perderse la boda de su nieta.

Y ahora, meses después del enlace, la joven pareja ha anunciado una feliz noticia: esperan su primer hijo.

"Baby número 1 se está cocinando... y no podemos estar más felices. La aventura más importante de nuestra vida acaba de empezar y qué felicidad poder compartirla con todas nuestras personas. No sabemos cómo será, solo esperamos mucha salud y energía, porque aquí le espera una tropa entera de tíos y tías con su futuro totalmente decidido... jajaja", escribe el matrimonio en redes sociales, acompañando el mensaje de un vídeo en el que se escucha el latido del bebé.

Un post que en apenas unos minutos se ha llenado de felicitaciones, entre ellas las de su tía Lolita y Alejandra Rubio, con quien mantiene una gran amistad y que también estuvo invitada a su boda junto a Carlo Costanzia.

Una noticia que ha llenado de ilusión a familiares y amigos.