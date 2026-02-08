Paz Padilla se emociona al hablar de la boda de su hija Anna Ferrer y recordar la suya: "Estuve dos semanas llorando"

Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, anunció que se casará este 2026 con Mario Cristóbal, con quien mantiene una relación estable desde hace más de 10 años.

Una noticia que llenó de alegría a Paz Padilla, la cual le está ayudando con todos los preparativos.

Anna Ferrer Padilla en los TikTok Awards 2025 | Gtres

En este contexto, la actriz acudió ala celebración del 50 aniversario del Club Siglo XXI, donde ha hablado con Europa Press sobre el próximo Sí, quiero de su hija.

Emocionada, Paz ha confesado que "lo que más me gusta es que ella es la que dice: 'Mamá, ayúdame con esto'. Yo no soy una madre avasalladora y estoy muy ilusionada con ella porque sé que va a ser una boda muy bonita".

Paz Padilla | Gtres

"Ella es muy perfeccionista, pero yo le digo que la boda es para disfrutarla ella y nosotros, y ya está", ha añadido, desvelando que el consejo que le ha dado es "que no se preocupe, que no se casa para los demás. Hay que vivir el momento. La boda es para disfrutarla, yo con la mía estuve dos semanas llorando. Cada vez que cerraba los ojos y recordaba... ¡Qué bonito!. Luego ya lo que venga después".

Además, ha confirmado que ya tiene elegido el look que lucirá en el día más feliz para Anna: "Quiero ir muy guapa. Y claro, algo tengo, pero quiero ir discreta. Quiero ir discreta y acorde con la edad".