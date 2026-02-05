Estela Grande habla tras el nacimiento de sus mellizos: el susto en la UCI y su posparto

El pasado 20 de enero, Estela Grande y Juan Iglesias se convertían en padres por primera vez. La pareja daba la bienvenida a sus mellizos, Luca y Liah, nacidos por cesárea programada en la semana 36+5 de embarazo. Aunque el parto se desarrolló con normalidad, al poco de nacer el niño tuvo que ser ingresado en la UCI neonatal.

Tal y como la propia Estela ha contado en sus redes sociales, lo que debía ser un momento de calma se transformó en una experiencia intensa y muy difícil de gestionar. "Fueron tres días indescriptibles, indeseados, agotadores, viviendo los mejores momentos de mi vida y a la vez los más aterradores y más difíciles", escribió la modelo, explicando cómo centró toda su energía en estar con sus dos hijos.

"Perdí la noción del día y de la noche. El dolor no existía para mí, solo pensaba en pasar el máximo tiempo con los dos", añadía en ese mismo mensaje. Por suerte, el susto quedó atrás y, tras apenas unos días, Luca pudo reunirse con su hermana y sus padres. "No sabía que siempre había soñado con este momento", confesaba Estela ya desde casa, disfrutando por fin de la familia que han formado.

Su primera salida en familia

Una semana después del nacimiento de Luca y Liah, Estela Grande y Juan Iglesias salían a dar su primer paseo con los pequeños y atendían a la prensa. Visiblemente emocionada, Estela aseguraba que el parto fue "una experiencia increíble" y que los bebés se encuentran "genial", subrayando que ese era el aspecto más importante.

Sobre el ingreso de Luca en la UCI, la modelo restaba dramatismo, aunque reconocía el impacto emocional del momento. "Luca nos dio un sustillo, pero remontó rápido. En tres o cuatro días ya estaba con nosotros. Vamos a dejarlo en un susto y ya está", explicaba. Preguntada por el miedo vivido, admitía que cualquier padre primerizo lo siente, especialmente ante una situación así, aunque destacó el apoyo constante de su pareja y de su familia.

Estela Grande y Juan iglesias en su primer paseo con los mellizos | Gtres

Cómo está siendo su posparto

En sus stories más recientes, Estela también ha querido hablar con honestidad sobre cómo está siendo el posparto. Físicamente, asegura encontrarse muy bien, en parte porque tuvo que ponerse en pie antes de lo habitual tras la cesárea para subir a la UCI neonatal a ver a Luca, algo que, según cuenta, aceleró su recuperación.

Sin embargo, la parte emocional ha sido mucho más complicada. La modelo reconoce que no esperaba un posparto tan difícil a nivel hormonal. "Cuando llegué a casa, estaba muy mal. Llorando todo el rato, no me encontraba, no era mi sitio", relataba, explicando que llegó incluso a esconderse en el baño para llorar en silencio.

Estela admite ahora que se arrepiente de haber vivido esos primeros días sin pedir ayuda. "Siento que me fallé a mí misma. No es la Estela que yo conozco", confesaba, subrayando la importancia de visibilizar esta etapa y de no afrontar el posparto desde el silencio.

Con Luca y Liah ya en casa y la rutina familiar en marcha, Estela Grande atraviesa una etapa de adaptación que está compartiendo sin filtro con las "tías virtuales" de los pequeños.