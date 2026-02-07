La emoción de Rosa Benito en la fiesta sorpresa de su 70 cumpleaños: "Lo voy a llevar siempre en mi corazón"

Rosa Benito cumple 70 años y su hija Rosario Mohedano se ha encargado de organizarle una fiesta sorpresa con multitud de seres queridos, aunque con la ausencia de su ex, Amador Mohedano.

Los Benito y los Ortega Cano se han unido para homenajear a la cumpleañera, que se ha emocionado con la celebración y el inmenso cariño que le han profesado todos y cada uno de los allí presentes.

Rosa Benito celebrando su 70 cumpleaños | Gtres

"Es una bellísima persona", ha dicho José Ortega Cano a Rosa, que sigue siendo parte de la familia tanto en el día a día como en las fechas señaladas. Y este sábado era una de estas citadas marcadas en rojo en el calendario.

No ha faltado su gente de Alicante, sus hijos y nietos, además de Mari Ángeles, hermana de Rosa; Mari Carmen y Aniceto, hermana y cuñado de Ortega Cano; José Fernando, o Rocío Flores y Gloria Camila, últimas en llegar al evento.

Ortega Cano en la fiesta de cumpleaños de Rosa Benito | Gtres

Hablando con la prensa, y junto a su hija, Rosa Benito no ha podido evitar las lágrimas y se ha deshecho en agradecimientos con todos los presentes.

"Yo pensaba que iba a celebrarlo con mis hijos y mis nietos", ha dicho Rosa confesando que sólo pide salud para ella y para los suyos en esta nueva década.