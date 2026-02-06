Mary de Dinamarca cumple 54 años: su origen, su historia de amor y el escándalo de Federico

Mary de Dinamarca ha celebrado esta semana su tercer cumpleaños como reina consorte. A sus 54 años, la esposa del rey Federico X se ha consolidado como una de las figuras más admiradas de la realeza europea, tanto por su elegancia y estilo, como también por la discreción con la que ha afrontado algunos de los momentos más delicados de su vida personal y pública.

Mary de Dinamarca | Gtres

De Tasmania a la realeza danesa

Mary Donaldson hizo historia al convertirse en la primera reina consorte de una monarquía europea nacida en Australia. Nació el 5 de febrero de 1972 en Hobart, Tasmania, en el Hospital Reina Alejandra, hija de inmigrantes escoceses.

Su destino cambió por completo en el verano del año 2000, durante los Juegos Olímpicos de Sídney, cuando conoció de manera casual al entonces príncipe heredero Federico de Dinamarca. El encuentro tuvo lugar en el pub Slip Inn, al que Mary acudió por una invitación de última hora, sin saber que esa noche conocería al futuro rey.

Mary de Dinamarca de joven | Getty Images

Un romance a distancia y bajo discreción

Tras aquel primer encuentro, Mary y Federico iniciaron una relación marcada por la distancia geográfica y la máxima discreción. Correos electrónicos, llamadas telefónicas y viajes secretos del príncipe a Australia mantuvieron viva la relación hasta que, a finales de 2001, la prensa danesa destapó la identidad de la joven que había conquistado al heredero.

Poco después, Mary se trasladó a Europa y en 2003 realizó su primera aparición oficial ante los medios. Ese mismo año, en octubre, se anunció oficialmente el compromiso.

Compromiso de Federico y Mary de Dinamarca | Gtres

Su boda, vestido de novia y descendencia

El 14 de mayo de 2004, Mary y Federico se dieron el "sí, quiero" en la Catedral de Copenhague. Para la ocasión, la novia eligió un vestido del diseñador danés Uffe Frank y un velo de encaje con más de un siglo de historia perteneciente a la Casa Real danesa. Completó el look con una tiara de diamantes, regalo de la reina Margarita II, en lo que muchos interpretaron como una clara declaración de futuro.

Boda de Federico y Mary de Dinamarca | Gtres

Desde ese momento, Mary comenzó a forjar su imagen como icono de estilo, situándose al nivel de otras royals europeas como la reina Letizia o Kate Middleton.

Mary de Dinamarca y Letizia | Gtres

Un año después de su boda nació su primer hijo, Cristián, el príncipe heredero. En 2007, sumaron a la familia a Isabel. Y en 2011, la familia creció con la llegada de unos mellizos, niño y niña, Vicente y Josefina.

Familia real de Dinamarca | Gtres

El escándalo con Genoveva y ascenso al trono

En noviembre de 2023, la estabilidad del matrimonio real se vio sacudida tras la publicación de unas imágenes en la revista Lecturas en las que Federico, entonces príncipe heredero, aparecía paseando por Madrid junto a Genoveva Casanova. Las fotografías colocaron a la monarquía danesa en el centro de la polémica mediática internacional.

Poco después, el 31 de diciembre de 2023, la reina Margarita II anunció por sorpresa su abdicación. Federico X ascendió al trono el 14 de enero de 2024, convirtiendo a Mary en reina consorte de Dinamarca en un momento especialmente delicado.

Coronación de Federico X de Dinamarca | Gtres

Un susto de salud

En 2025, la reina volvió a ser noticia por motivos personales tras ausentarse de los premios de la Asociación Danesa del Corazón, una cita clave en su agenda. Desde palacio se informó únicamente de que había enfermado, sin detallar el diagnóstico, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones.

Mary de Dinamarca | Gtres

La preocupación fue mayor debido al fuerte vínculo de Mary con esta causa, ya que perdió a su madre por un fallo cardíaco cuando ella tenía solo 25 años. Finalmente, todo apuntó a una dolencia leve y la reina retomó progresivamente su agenda.