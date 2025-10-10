"Por fin se casa la niña": la emotiva reacción de Paz Padilla al compromiso de su hija, Anna Ferrer

Anna Ferrer, hija de la actriz y presentadora Paz Padilla, ha anunciado que se casa, y la noticia no ha tardado en generar una ola de emoción en redes sociales. La joven compartió su compromiso con una tierna publicación que ha llenado de alegría a sus seguidores y, especialmente, a su círculo más cercano.

Con una sonrisa radiante y un anillo en la mano, Anna confirmó este nuevo capítulo en su vida junto a su pareja, Mario Cristóbal, con quien mantiene una relación estable desde hace más de diez años.

Uno de los momentos más emotivos tras el anuncio ha sido la reacción de su madre. La presentadora, muy unida a su hija, no ha ocultado su entusiasmo y ha compartido un vídeo lleno de amor y orgullo por este nuevo paso. Paz se ha mostrado emocionada, dejando claro lo contenta que está por ver a su hija feliz.

Paz Padilla resube la publicación de compromiso de su hija Anna Ferrer | Instagram, @paz_padilla

Una madre emocionada por el gran anuncio

Paz Padilla no ha podido contener la emoción al hablar del compromiso de su hija Anna Ferrer. Tras guardar el secreto durante un tiempo, por fin ha podido compartir su alegría con todos a través de un vídeo en sus historias de Instagram.

"Por fin se casa la niña. Y por fin puedo decirlo, porque desde que me lo contó tenía una emoción en el corazón", arranca la actriz. Paz ha confesado que ha mantenido silencio por petición de su hija, aunque le ha costado: "mamá no lo digas, mamá no lo digas, calladita, y yo vale".

Con su estilo cercano y natural, Paz ha explicado lo liberador que ha sido poder contarlo en voz alta: "ya puedo decirlo porque ya lo ha hecho público, ¿no? Y puedo gritarlo al viento. Ay, Dios mío".

Paz Padilla y su hija Anna Ferrer | Gtres

Pero, más allá de la noticia en sí, lo que realmente la conmueve es ver a su hija tan contenta y en paz: "Veo a mi hija muy serena, muy tranquila, muy luminosa", ha afirmado, dejando claro que lo más importante para ella es el bienestar de Anna.

La relación con el futuro yerno también ha sido clave en esta emoción. Paz habla con cariño de él, a quien considera ya parte de la familia: "Yo, a él, lo considero como uno de la familia, como un hijo". Ha destacado su bondad y el amor y respeto que demuestra por su hija: "la quiere tanto, la ama tanto y la respeta".

La felicidad compartida

Paz no oculta que, como madre, siempre ha vivido con la preocupación de que su hija sufra: "Los padres siempre estamos sufriendo por los hijos, siempre con ese miedo de que mi hija no sufra", reflexiona con sinceridad.

Sin embargo, ver a Anna feliz junto a su pareja le da tranquilidad: "Cuando ves que tu hija está con el que considera que es su media naranja... yo los miro y me emociono".

Además, ha compartido una conexión muy personal al ver en la relación de su hija algo que ella también ha vivido: "Veo en ellos muchas cosas que he vivido yo, porque yo he conocido el amor auténtico, el profundo y el eterno". Es precisamente esa mirada que percibe entre la pareja lo que más le toca el corazón: "cómo él la mira, cómo la quiere".

Paz Padilla y su hija Anna Ferrer | Gtres

Paz también habla de lo que significará para ella ver a su hija vestida de blanco: "Verla tan guapa, vestida de blanco… me hace muy feliz". Con su característica mezcla de humor y emoción, ha confesado entre lágrimas que "si hoy estoy llorando, no sé lo que voy a llorar el día de la boda".

Y ha terminado su discurso con una reflexión sobre la vida, citando a su madre: "La vida a veces te trae cosas buenas, te trae una lubina, y otras veces te trae chapapote, pero esta vez es una cosa muy bonita y hay que aprovecharla". Y concluye su mensaje con entusiasmo: "Estoy feliz y que vivan los novios, gracias".