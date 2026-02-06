Olivia de Borbón, impactada por la detención de su hermano Francisco revela cómo se enteró: "Es una noticia muy fuerte"

La familia Borbón atraviesa un momento de gran tensión. Tras la muerte de su padre, las diferencias entre los hermanos Olivia y Francisco de Borbón salieron a la luz. Tras publicarse en el BOE, se hizo pública la noticia de que Olivia habría intentado adelantarse para acceder al título familiar, un movimiento que sorprendió y defraudó a su hermano Francisco, quien esperaba ser el heredero varón según los deseos de su padre.

Olivia de Borbón y su hermano Francisco | Gtres

Pero las disputas familiares parecen haber quedado en segundo plano frente a la reciente detención de Francisco de Borbón. Durante los primeros días de febrero, la Policía Nacional lo arrestó en el marco de una investigación por presunto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Tras prestar declaración, Francisco ha quedado en libertad bajo fianza y con medidas cautelares.

Olivia de Borbón ante las cámaras | Gtres

Muy atenta siempre con los medios, Olivia se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se ha mostrado visiblemente sorprendida ante la noticia, asegurando a los medios: "Estoy que no doy crédito", respaldado con un: "No sé absolutamente nada". La aristócrata explicó que, después del luto por la pérdida de su padre, cuando parecía que empezaba a estar bien, recibe este nuevo golpe que ha sido duro: "Es una noticia muy fuerte. Quiero dejar bien claro que no tengo nada que ver" y añadió que no hablará más del tema.

Pese a que quiera mantenerse al margen respecto a algo tan delicado y teniendo en cuenta los anteriores roces, quiso recalcar que los altibajos entre hermanos forman parte de cualquier familia: "Aunque ahora no nos encontráramos en un buen momento, eso no significa que le quiera menos o que no me preocupe por él".