Hace seis años que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez planeaban un futuro tranquilo y familiar, donde reinase la privacidad, ya que es algo que perdieron hace muchos años. Para ello, decidieron construir una mansión en las tierras del futbolista, en Portugal, concretamente en Cascais, un antiguo pueblo de pescadores que en los años cuarenta se convirtió en el destino ideal para construir casas de vacaciones para los famosos.

Pero, parece que la idea no les ha convencido del todo, porque ahora que por fin está terminada y, sólo han pasado unos días desde entonces, han decidido poner la vivienda a la venta y no les ha hecho falta pensarlo mucho. El problema principal es que no cumple con las exigencias de privacidad que buscaban, alrededor hay campos de golf, club de hípica y en sí, es una zona muy concurrida que, desde ciertos puntos, permite ver la mansión a simple vista.

La casa de Cristiano y Georgina ha costado en total 35 millones, de euros un precio mucho más elevado de lo que iba a costar al principio de las obras que eran unos 19,7 millones de euros. El motivo de esta subida se debe a que con los años el coste por mano de obra subió bastante, además de los materiales utilizados y los detalles lujosos que caracterizan la vivienda. En resumidas cuentas: la obra se alargó más de lo esperado, pero, para la pareja no supuso ningún problema económico.

Con la venta no buscan ganancias económicas sino recuperar el dinero invertido en algo que a fin de cuentas no les ha salido rentable, por eso, actualmente la venden al precio que la compraron, buscando cerrar este capítulo sin pérdidas y poder invertir en una propiedad que realmente les de la paz y tranquilidad que estaban buscando y que por supuesto, cumpla con sus expectativas de privacidad.

La mansión de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Cascais:

Se ubica en una zona costera lujosa de Cascais, en Quinta da Marinha, donde desde sus grandes ventanales se aprecia un bonito paisaje natural con el océano atlántico de fondo. La vivienda ocupa un total de 12.000 m² , y de ellos, son habitables 5.000. Tiene dos plantas principales y espacios pensados para descansar, para entrenar o para llevar una vida familiar.

En el interior hay una enorme suite de 300 m² con una cama king size y zona de descanso y lectura, se compone por un baño de lujo y un vestidor gigante que incluye armarios amplios y walk-in closet. La mansión cuenta también con un gimnasio privado, spa, sala de masajes, cine privado, dos piscinas, una exterior tipo infinity que parece fundirse con el paisaje y el mar, y otra interior climatizada pensada para hacer ejercicio y relajarse.