Roca Rey aclara el motivo por el que Victoria Federica no estuvo presente en la presentación de la Feria de San Isidro

Roca Rey fue uno de los protagonistas indiscutibles entre los invitados a la presentación de la Feria de San Isidro 2026 en Madrid. El torero peruano compartió espacio y tiempo con otros grandes nombres del toreo, posando en el photocall y ofreciendo declaraciones.

Roca Rey en un photocall | Gtres

Durante el photocall, Roca Rey confesó estar "muy contento de estar presente" y emocionado por estar anunciado en uno de los eventos taurinos más importantes del año. No dudó en expresar su orgullo por torear en Las Ventas, la plaza que considera "la más importante del mundo", y reconoció que este escenario "te obliga a sacar lo mejor que tienes".

No es de extrañar que Roca Rey haya llegado tan lejos. Desde los 14 años dejó Perú para poder cumplir su gran sueño: ser uno de los grandes en el mundo del toreo, lo que le llevó a formarse en la escuela de Badajoz y posteriormente con grandes maestros para construir una carrera que hoy lo coloca entre los toreros más reconocidos del momento. Durante su trayectoria, siempre ha contado con el apoyo incondicional del público español, así como los contactos y amistades que ha forjado durante su estancia en el país.

Entre esas amistades destaca especialmente la que mantiene con Victoria Federica, la hija de la infanta Elena, que también es una gran aficionada a la tauromaquia. La joven ha acompañado en varias ocasiones a Roca Rey a eventos taurinos e incluso al extranjero para verlo torear. Algo que les ha hecho forjar una bonita amistad basada en el respeto y en el apoyo mutuo. De hecho, el propio torero lo reconoce.

Victoria Federica y Roca Rey | GTRES

Eso sí, los asistentes se fijaron en que Victoria Federica no estuvo presente durante la presentación. Una notable ausencia que Roca Rey no tardó en aclarar el motivo de su ausencia con una sonrisa: "Está de viaje".