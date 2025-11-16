Anna Ferrer habla de los preparativos de su boda y de cómo le ayuda su madre, Paz Padilla

Anna Ferrer Padilla está viviendo uno de los momentos más felices de su vida tras anunciar su compromiso matrimonial con Mario Cristóbal. "Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor ¡Mil veces sí!", escribía en sus redes sociales al comunicar la noticia por sus redes sociales.

La boda tendrá lugar en la tierra natal de su familia materna, Cádiz, en verano del 2026. Una celebración íntima y en la playa que no se perderán rostros conocidos como sus amigas Anita Matamoros, Alba Díaz, o Miri Pérez-Cabrero.

Esta semana, la joven hablaba sobre los preparativos y confesaba que su madre, Paz Padilla, "me está queriendo ayudar y como está disponible para mí, sí lo necesito", demostrando así la implicación de la actriz en este acontecimiento, aunque reconocía que "también respetando mucho mi opinión y lo que yo quiera hacer".

La propia Paz reconoció también en otras declaraciones a Europa Press que "yo le he dicho a mi hija que estoy aquí para lo que necesite, yo sé que las madres son muy coñazos, entonces yo no quiero interferir en sus decisiones, pero sí, ella me está pidiendo ayuda".

Paz Padilla y su hija Anna Ferrer | Gtres

En cuanto a Anna, está centrada en la búsqueda del vestido, sobre todo en "elegir todas las telas" porque "es lo único que vas materializando antes de tiempo y me apetece un montón".

Dejando en el aire si hará invitaciones de papel o no, la influencer comentaba que son muchos detalles a tener en cuenta y quiere que "nuestra boda sea muy nuestra y muy personal", por lo que tendremos que esperar para disfrutar del gran enlace.