Anna Ferrer y la reacción de su madre, Paz Padilla, al contarte que se casa sacando el anillo del bolso

Anna Ferrer Padilla se casa. La influencer, hija de Paz Padilla, anunciaba hace semanas que después de tres años de relación con su novio, Mario Cristóbal, han decidido dar un paso más en su relación y se convertirán en marido y mujer. Una feliz noticia que la joven empresaria hacía pública compartiendo ese momento tan especial, que tuvo lugar en Mallorca, cuando su chico le pidió matrimonio: "El fin de semana más especial de mi vida".

La pareja mantiene una bonita y discreta relación desde 2022. Una unión que, desde el principio, se ha construido con naturalidad. Además, para reforzar su relación y dejar pistas de un futuro prometedor, en marzo de 2024 dieron un paso muy importante en sus vidas y se fueron a vivir juntos.

A los pocos días de anunciarlo, la influencer quiso mostrar en Instagram las reacciones de sus amigos y gente más cercana. Hubo de todo, entre sorpresa, asombro y comentarios de quienes ya se lo esperaban, la alegría fue la emoción predominante del momento.

Sin embargo, ahora, Anna ha vuelto a hacer partícipes a sus seguidores de este proceso tan especial y ha publicado la reacción de su madre, Paz Padilla. Lo hizo a través de un vídeo que simulaba un popular trend que consiste en enseñar el objeto más extraño que se lleva en el bolso, al final del clip, Anna sacaba el anillo de compromiso.

Para Anna, su madre es un pilar fundamental. No solo mantienen la típica relación madre e hija, sino que también son amigas, como la propia influencer ha confesado en alguna ocasión. Comparten proyectos, como la marca de ropa No Ni Ná, y mantienen un vínculo muy personal marcado por la complicidad, donde destacan la amistad, la familiaridad y la profesionalidad que construyen juntas en su día a día.