Antonio Velázquez reapareció ante las cámaras para vivir una noche muy especial para el cine andaluz en los Premios Carmen.

Durante la gala, Velázquez se abrió y habló por primera vez sobre su reciente paternidad junto a su pareja Esther, con quien ha tenido a su primera hija, Vega, nacida el pasado 20 de enero de 2026. "Es lo mejor que me ha pasado en la vida", confesó el actor, que suele mantener su vida privada alejada del foco mediático. Sin embargo, hace unos días sorprendió a sus seguidores con una fotografía del nacimiento de su bebé, haciéndoles partícipes a sus fans de este momento tan especial.

Antonio Velázquez, en los Premios Carmen | Gtres

El intérprete contó a la prensa que Vega se porta muy bien y que las primeras noches han sabido llevarlas ya que "sólo llora cuando tiene que llorar", pero que, en general, es gracias al gran equipo que forma con la madre de su su hija: "Es increíble, en todos los sentidos, como madre... como persona", reafirmó mostrando la gran admiración que siente por su pareja.

Además, hace unas semanas, la vocalista Leire Martínez compartiópalabras muy bonitas hacia Antonio Velázquez, con quien mantuvo una relación hace años, y al que hoy sigue considerando "familia". Antonio reconoció haber leído lo que dijo la cantante y confesó estar totalmente de acuerdo: "Leire está en mi vida y estará siempre, ella y su familia". A pesar de que su relación terminó, ambos siguen siendo personas importantes el uno para el otro.

Leire Martínez y Antonio Velázquez, en 2011 | Gtres

En cuanto a la polémica reciente entre Leire y La Oreja de Van Gogh, Antonio ha preferido ser discreto. Eso sí, reconoce el talento de Leire como solista y afirma que "no necesita a nadie".