22 años de la boda de Virginia Troconis y El Cordobés: un enlace lleno de emoción, familia y lujo

Hace 22 años, el 6 de febrero de 2004, Virginia Troconis y Manuel Díaz, conocido como El Cordobés, se dieron el sí quiero en una boda muy familiar en Venezuela, en la ciudad de Valencia.

Se conocieron en 2001 en el hotel Internacional de Valencia, donde, años más tarde, se hospedaron para su gran día. El torero tenía 33 años, y hacía poco que se había hecho pública su separación con Vicky Berrocal, con quien tiene una hija en común, Alba. Virginia tenía 22 años y aún era estudiante, además de una gran admiradora del trabajo de Manuel.

Tras ser presentados por Isetta, la hermana de Virginia, la pareja fue teniendo pequeñas citas que se convirtieron en viajes, muy discretos siempre. Pero, poco a poco, Virginia empezó a pasar más tiempo en España, dejando atrás su querida Venezuela.

A pesar de que se hablaba de boda, estaba prevista para cuando el torero obtuviera la nulidad de su divorcio. Pero, a finales de noviembre de 2003, Manuel anunció que se casarían en febrero del 2004, en Venezuela, ya que era la ilusión de Virginia.

Virginia Troconis y El Cordobés | Gtres

Los invitados

Al gran día acudieron poco menos de 200 invitados, quienes esperaron, con ansia, la llegada de los novios en el salón Cabriales del hotel. Quien no estaba fue Alba, la hija del torero, que, con solo 4 años de edad, el viaje era demasiado largo para ella.

La sala donde se produjo el enlace estaba decorada con alfombras de colores vivos, candelabros y las mismas flores que el ramo de la novia. Primero apareció Manuel, que, acompañado de su madre, lució un traje oscuro, camisa blanca, corbata burdeos y unos gemelos que le había regalado Virginia.

Manuel Díaz, El Cordobés, el día de su boda | Gtres

Troconis apareció poco después cogida de su padre. Un momento emocionante y precioso, donde, por fin, salió a la luz cómo era el vestido de la novia, un diseño del venezolano Alejandro Fajardo.

Virginia Troconis acompañada de su padre en el día de su boda | Gtres

El vestido de novia

El vestido estaba hecho con ciberlina de seda, un material elegante y con una caída preciosa. Virginia optó por el color champán y un bordado artesanal con hilos perlados de cristales Swarovski.

La parte del torso era entallada, contaba con un tirante fino y un escote en pico pronunciado, tres elementos que estilizaban su figura de embarazada de cuatro meses. La falda era muy amplia, con una cola de tres metros y también con bordados.

Virginia Troconis y El Cordobés el día de su boda | Gtres

Por lo que hace al maquillaje, la novia optó por uno muy natural, que acompañó con un recogido en moño bajo que cedió el protagonismo a su rostro feliz. También llevó un tocado artesanal realizado por George Wittles, que recreaba los bordados del vestido.

Respecto a las joyas, solo lució el anillo de pedida y unos pendientes pequeños de brillantes. Un minimalismo idóneo para no restar protagonismo al vestido. Su ramo era de tamaño más bien pequeño, compuesto por las flores estrellas de Belén.

Virginia Troconis el día de su boda | Gtres

El banquete

El banquete tuvo lugar en el salón más grande del hotel, el Carabobo. Toda la estancia estaba decorada con telas de tul, plantas, velas y columnas de madera, y contaron con violines de fondo mientras se servía la cena.

El menú consistió en tres platos: carpaccio de atún, salmón y mero, plato principal a escoger entre mero bañado con mariscos o lomito en salsa merlot, y soufflé de chocolate con helado de mantecado de postre.

Una vez devoradas estas delicias, llegó el momento de la fiesta, que se alargó hasta que salió el sol. Un día que ha marcado un recuerdo imborrable para la pareja, que, 22 años después, sigue unida y feliz, con dos hijos en común, Manuel y Triana.