Cayetano Rivera y Tamara Gorro, ¿nueva pareja sorpresa? Mantendrían una relación desde hace tres meses

Cayetano Rivera ha dejado atrás 2025, uno de sus años más convulsos entre accidentes de tráfico, enfrentamientos con la policía, su retirada y su ruptura. Sin embargo, este 2026 parece que ha empezado bien para el diestro.

El torero Cayetano Rivera llegando al Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra. | EFE

Según las últimas informaciones de la periodista de Y ahora Sonsoles, Isabel González, para Libertad Digital, el extorero habría encontrado el amor con Tamara Gorro.

La noticia ha salido a la luz coincidiendo con un viaje de la pareja a Dubái. Los dos habrían cogido un avión a Emiratos Árabes el pasado viernes junto a un grupo de amigos.

El look de Tamara Gorro | Gtres

Asimismo, según estos rumores, Cayetano Rivera y Tamara Gorro mantendrían una relación sentimental desde hace tres meses y ambos están muy ilusionados. Al mismo tiempo, el entorno de Tamara Gorro ha confirmado a Informalia la noticia.

Cayetano y Tamara serían así la primera pareja famosa de este 2026, una vez superadas sus antiguas relaciones. Por un lado, el hermano de Fran Rivera rompió con María Cerqueira hace unos meses y, por otro, Tamara se aleja de los rumores que sugerían una posible reconciliación con su ex, Ezequiel Garay.