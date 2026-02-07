El romántico mensaje de Blanca Romero a Quique Sánchez Flores por su cumpleaños: "Te quiero"

Fue el pasado 31 de diciembre, contando las horas para acabar 2025, cuando Blanca Romero gritaba a los cuatro vientos que está enamorada de Quique Sánchez Flores después de ser sorprendidos en actitud cómplice y cariñosa por las calles de Madrid semanas antes.

"Lo mejor de mi año sin duda tú", confesaba la modelo oficializando así su relación.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores | Novamás

Y ha sido ahora, coincidiendo con el 61 cumpleaños del exfutbolista y entrenador de fútbol este 5 de febrero, cuando la actriz ha actualizado en qué punto se encuentra su historia de amor, dedicando a su novio una romántica felicitación junto a un carrusel de imágenes de ambos.

"Felicidades al hombre más paciente y guapo del mundo. Je t'aime", ha expresado, acompañando esta sencilla y bonita declaración de amor de varias instantáneas de lo más sonrientes y enamorados durante el cumpleaños de Quique, que han celebrado en la tierra natal de la modelo, Asturias.

Allí, los dos han disfrutado de un paseo en plena naturaleza y de una comida en el restaurante Casa Marcial, que tiene 3 estrellas Michelín y está situado en Arriondas.

Al gran momento que está viviendo el sobrino de Lola Flores al lado de Blanca se suma que dentro de unos meses se convertirá en abuelo de su primer nieto, ya que su hija Paty Sánchez Flores ha anunciado que está embarazada por primera vez tras casarse con Javier Millet en junio de 2025.