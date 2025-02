Marta Pombo, impactada con una de las secuelas de su postparto: "La caída del pelo está siendo muy bestia"

Marta Pombo ha compartido en sus historias de Instagram cómo está viviendo una de las secuelas del postparto, la caída del cabello. La infuencer, que dio a luz a sus mellizas, María y Candela, el 2 de septiembre del año pasado, ha enseñado en varios vídeos como se le ha caído y debilitado el pelo.

Historia de @mpombor | Instagram

Cinco meses después del parto, Marta ha querido enseñar a sus seguidores este problema que está afectándola, algo que les ocurre a muchas mujeres después de dar a luz. "No sabéis lo que me está desesperando en este postparto la caída del pelo, está siendo muy bestia", ha comentado en sus historias.

Marta ha dicho que tiene nuevo cabello creciendo, pero que siente que ha perdido mucho volumen en algunas zonas. "Igual vosotros no lo veis, pero yo me lo veo. Me falta muchísimo pelo aquí", ha dicho, señalando el lugar donde tiene este problema.

Historia de @mpombor | Instagram

La influencer ha confesado que esto le afecta en su día a día, porque le impide peinarse como antes: "No me puedo hacer coletas porque se me ve súper poco poblado, me está desesperando muchísimo y es algo que me tiene súper amargada". También ha dicho que al lavarse y secarse el pelo siente que no consigue darle volumen a la parte delantera. "No sé cómo llevar el pelo, lo veo muerto, como sin vida", ha explicado.

Marta ha comenzado un tratamiento para frenar la caída esta misma semana. Según ha dicho, se trata de un sérum y unas ampollas que fortalecen el cabello. No ha revelado de qué productos se trata exactamente, pero sí ha dicho que le han hablado muy bien de ellos.

Marta Pombo en un evento | Gtres

Con estas historias, Marta Pombo ha dado visibilidad de manera natural a la otra cara del postparto, ya que la caída de pelo es problema que muchas mujeres enfrentan tras el embarazo.