Marta Pombo da explicaciones por los comentarios ofensivos de la cara de su hija: "Nunca se me ocurriría"

Llega un momento en el que las redes sociales se convierten en un escaparate de opiniones, muchas veces innecesarias. En este contexto, Marta Pombo, conocida por no tener pelos en la lengua, ha querido responder a las preguntas y comentarios ofensivos que ha recibido sobre el rostro de su hija Candela. En un momento de tranquilidad en casa, la influencer abordó el tema en sus historias de Instagram, enviando un mensaje lleno de reflexión.

Con serenidad, Marta dejó claro que no le preocupan estos comentarios, aunque los considera fuera de lugar. Además, aprovechó la ocasión para hablar de la educación que desea dar a sus hijas, basada en la aceptación y el respeto hacia sí mismas y hacia los demás.

Story de Marta Pombo | Instagram

Unos comentarios indiscretos

La hermana de María Pombo se mostró transparente al hablar sobre lo que ocurre en el rostro de su hija Candela, algo que ha suscitado preguntas entre sus seguidores. Según explicó, "estuvo mucho tiempo aplastada durante el embarazo y ese lado de la cara se le quedó más dormido". La influencer aseguró que Candela ha mejorado considerablemente desde su nacimiento y que, con el tiempo, es probable que esta diferencia se corrija por completo: "O no, y no pasa nada".

Sin embargo, Marta también aprovechó para reflexionar sobre la sensibilidad y la empatía que debería mostrar cualquier persona cuando se habla de estos temas, sobre todo tratándose de niños: "Creo que a mí nunca se me ocurriría preguntarle a nadie qué le pasa a su hijo en la cara. Sea en las redes sociales o por la calle".

No obstante, esto no parece afectarle a la influencer, que ya llevan mucho tiempo lidiando con el odio en las redes sociales: "No me importa, no me duele y no me molesta porque lo llevo muy bien. Pero me parece indiscreto".

Mellizas de Marta Pombo | Instagram @mpombor

Quiere que sus hijas sean seguras y fuertes

Aprovechando que tenía la atención de sus más fieles seguidores, Marta Pombo compartió sus objetivos en cuanto a la educación que quiere dar a sus hijas junto a su pareja, Luis Zamalloa, conocido como Zama. Su prioridad es criar mujeres que crezcan seguras de sí mismas, sin dejarse influenciar por opiniones externas ni comparaciones: "Voy a intentar por todos los medios criar a unas niñas y a unas mujeres superseguras de sí mismas. Hacerles ver que son únicas, cada una de ellas. Con sus más, con sus menos".

La influencer ha insistido en que lo importante no es el aspecto físico, sino la fuerza interior: "Que no importa si una es más morena, más rubia, ojos verdes, azules o marrones, alta, bajita… da igual. Que sean seguras de ellas mismas, que sean fuertes. Mujeres fuertes que no se dejan pisar y que no pisan a nadie".