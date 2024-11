Marta Pombo, así vive los primeros meses de vida de sus dos mellizas

Disfrutando al máximo de la familia que ha formado con Luis Zamalloa, Marta Pombo aprovechaba este fin de semana para ir con su hija mayor, Matilda, a ver el estreno de la película Vaiana 2. Muy feliz, la influencer desveló cómo está viviendo los primeros meses de vida de sus otras dos hijas mellizas.

"Las tengo malísima ahora mismo, se han quedado con su padre y me he escapado yo porque lo necesito, no puedo más, a mí como madre me cuesta mucho dejarlas y desconectar y esto me sabe fenomenal", confesaba ante los medios.

Además, explicaba que su marido le da el espacio que necesita: "La verdad es que me ayuda bastante y las niñas se portan súper bien, es fácil" y comentaba que Luis "es un padrazo, somos equipo".

En cuanto al documental de su familia, Marta no podía esconder su felicidad por el resultado de la última temporada: "Estamos contentos, me encantaría ser como las Kardashian, 25 temporadas es súper divertido y muy entretenido, ha gustado mucho, se nos ve más cómo somos nosotros, yo desde luego no me he escondido y yo creo que cada temporada que vaya pasando será más divertida".