El surrealismo no tiene límites. Así dejaba constancia de ello Kiko Rivera este mismo lunes en el programa que conduce Patricia Conde tras revelar la divertida anécdota que protagonizó junto al, nada más y nada menos que, rey Juan Carlos.

Una entrevista donde el hijo de Isabel Pantoja ha buceado en los recuerdos de su adolescencia para desvelar, sin tapujos, algunas de sus experiencias más duras y traumáticas. Sin embargo, una de las declaraciones que más furor ha desatado en redes sociales, ha sido la curiosa petición que le hizo el rey emérito al músico.

Y es que, durante la conversación, Kiko ha confesado la llamada telefónica que mantuvo con Bertín Osborne un día después de acudir al programa que presenta: ''Al día siguiente llamé a Bertín a ver qué tal había ido la entrevista. Fue entonces cuando me dijo que estaba con el Rey Juan Carlos y le pasó el teléfono para que yo hablara con él'', ha comenzado escribiendo.

''Me dijo que había visto la entrevista, que le había gustado mucho, que le encantaba y que quería salir a tomar algo conmigo. Le dije 'la que se puede liar si salimos a tomar algo juntos''', ha revelado por primera vez el primo de Anabel Pantoja. Un encuentro que, a día de hoy, todavía no ha tenido lugar pero del que, a juzgar por sus declaraciones, no descartamos que pueda hacerse realidad.

Más allá de historietas con las que sacarnos una sonrisa, el sevillano también ha recordado su etapa más difícil entre las que se encontraban sus salidas nocturnas: ''Yo ahora algo poco. A mí al principio de salir, a los 18 años, me pagaban por beber. Eso era la hostia. Me contrataban en las discotecas para que me hiciera fotos con la gente que fuera a verme y me invitaban a todo. Yo me ponía harto de beber. Sigo bebiendo porque eso no hay que dejarlo, pero ahora de vez en cuando y una copita. No tanto cuando tenía 20 años'', ha explicado.

Al ser preguntado por sus adicciones, de las que ya ha hablado públicamente en más de una ocasión, concretamente sobre qué droga era su favorita, Rivera ha hecho gala de la sinceridad que le caracteriza para contestar: ''A mí me gustaba todo. Yo quería la combi completa: chocha, culo y teta''.

