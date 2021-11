La relación entre Kiko Rivera y su madre no parece mejorar. Tras más de un año distanciados, hubo un instante en el que parecieron acercar posturas tras la muerte de la madre de Isabel Pantoja, pero resultó ser solo una ilusión. A pesar de que madre e hijo prometieron trabajar en una reconciliación, la negativa de Isabel Pantoja a hablar las cosas claras ha hecho que Kiko Rivera vuelva a cortar la relación.

Esto y mucho más confesó el Dj en el programa que presentó María Patiño. "Le hice una videollamada con mis hijas y se volvió loca, y las niñas también. A los días le llamé y le dije que me quería sentar con ella y que explicara cosas, pero no en Cantora ni en mi casa, en otro sitio. Se puso a la defensiva y a partir de ahí dejó de ser mi madre y salió de nuevo Isabel Pantoja. Me dijo: '¿Preguntarme tú? La que tiene que preguntarte soy yo'. Le conté todo lo que pensaba y que ya no la iba a llamar más", explicó Kiko Rivera.

El hijo de Isabel Pantoja incluso confesó que estaba dispuesto a dejar a un lado el tema de la herencia para arreglar las cosas con ella. Sin embargo, hubo detalles de la conversación que el Dj no pudo dejar pasar por alto: "Le pregunté que por qué quita mi nombre de las flores en el aniversario de mi padre o lo del coche que me lo quitó, le dije me lo puedes explicar, siéntate a mi lado y explicármelo. Ella no me volvió a contestar y yo tampoco la he vuelto a llamar".

Ha tirado la toalla

Kiko Rivera se mostró muy resignado con la situación: "Creo que tengo que acostumbrarme a su prepotencia. Mi madre no me ha pedido perdón... Yo me he sentido mejor pidiendo perdón a mi madre, si ella no me quiere pedir perdón es su problema".

Duras palabras también para su hermana

Pero el Dj no se quedó ahí, también tenía palabras para su hermana, Isa Pantoja con quien no termina de llevarse del todo bien, y la tacha de "egoísta". Kiko Rivera concluyó el tema diciendo: "Siempre he estado para ella, no la humillo para sentirme mejor, ella se monta su propia película […] A veces, para ella no somos su familia. Podría contar tantas cosas de mi hermana… pero prefiero callarme".

...

Seguro que te interesa...

Isabel Pantoja reaparece muy delgada tras 8 meses de encierro