La condición de Isa Pantoja para perdonarse con Kiko Rivera tras dejarse de seguir mutuamente en redes

Este pasado 8 de noviembre Isa Pantoja soplaba las velas de su 26 cumpleaños. Una señalada fecha que, puesto a que cayó en lunes, la televisiva quiso celebrar por todo lo alto el fin de semana previo acompañada de muchos de sus seres queridos. Sin embargo, esa cita estuvo marcada tanto por la ausencia de su madre, Isabel Pantoja, como la de su hermano, Kiko Rivera.

Y es que, la relación de la colaboradora con su familia no atraviesa por su mejor momento, especialmente con el músico, con quien sorprendentemente se ha dejado de seguir en Instagram. Ahora, tras lo que parece un definitivo paso entre ambos, Isa ha aclarado en un programa de televisión si recibió la felicitación de los suyos en su aniversario.

A pesar de que ella confiaba en recibir "una llamada o un mensaje de mi madre y mi hermano sí lo espero", le confesaba recientemente a 'Europa Press', tan solo uno de sus deseos se hizo realidad.

''Mi madre sí me felicitó. Lo hizo a las 00.00 horas y fue de las primeras. Ahora mismo no hay ningún problema entre nosotras, aunque no hablamos todos los días'', confesaba y añadía que le mandó ''un mensaje muy bonito'' el cual le hizo ''mucha ilusión''.

Sin embargo, el detalle por parte del DJ brilló por su ausencia puesto que, tal y como la influencer aseguraba, no recibió nada: ''Nada, mi hermano está en paradero desconocido, pero antes que un mensaje de felicitaciones me gustaría hablar con él de por qué no hemos llegado a entendernos'', explicaba.

Asegurando que no le sale ''decirle nada ahora mismo'' pues considera que ''no he incurrido en nada que a él le pueda molestar'', Isa ha hecho hincapié en que ambos deben responsabilizarse de sus actos y ha dejado claro que las paces se harán cuando ''él quiera'', demostrando que tendrá que ser Kiko quien dé el primer paso si quiere que la reconciliación entre ambos tenga lugar.

Seguro que te interesa...

El motivo por el que Isabel Pantoja no quiere reencontrarse con Kiko Rivera