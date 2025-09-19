Eugenia Martínez de Irujo, contundente ante lo que ha contado Mar Flores de su hermano Cayetano

La familia Martínez de Irujo siempre está de actualidad. A pocos días de que se celebre la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, que está prevista para el próximo 4 de octubre; el jinete ha vuelto a ocupar las portadas tras las revelaciones que ha hecho Mar Flores en sus memorias, Mar en calma, donde habla de su relación.

Tras la presentación de su libro por parte de la modelo en El Hormiguero, pocos días después Cayetano Martínez de Irujo concedía una entrevista en exclusiva para Semana, donde hablaba de los motivos reales de su ruptura.

"La verdadera razón de nuestra ruptura fue porque ella me dijo que tenía que irse a uno de sus viajes de trabajo y después descubrí por unas fotos que estaba con Javier Merino... Esa fue la verdadera causa de la ruptura", confesaba en las páginas de la revista.

Mar Flores y Cayetano Martínez de Irujo, en 1997 | Gtres

Unas declaraciones sobre las que ahora han preguntado a la hermana del jinete, Eugenia Martínez de Irujo. Siempre tan natural y sincera con la prensa, la duquesa de Montoro se ha sorprendido al escuchar esa pregunta por parte de los reporteros mostrándose así de directa y sincera: "¿Yo qué tengo que ver?", respondía a la salida del desfile de Carolina Herrera, en Madrid.

Desfile Carolina Herrera | Gtres

Sobre lo que sí se ha pronunciado ha sido sobre el nuevo miembro de la familia, el tercer hijo de su sobrino Fernando Fitz-James Stuart y su mujer, Sofía Palazuelo: "Es monísimo".