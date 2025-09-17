Cayetano Martínez de Irujo desvela los motivos reales de su ruptura con Mar Flores: "Estaba con Javier Merino"

La publicación de las memorias de Mar Flores ha creado un auténtico revuelo alrededor de algunas de las relaciones que tuvo la modelo en el pasado. Entre los más polémicos, el noviazgo que mantuvo con Cayetano Martínez de Irujo el cual está dando mucho de qué hablar.

Mar Flores y Cayetano Martínez de Irujo fueron una de las parejas más perseguidas en los años 90. La pareja duró algo más de un año, pero tuvieron que hacer frente a la negativa de muchos, en concreto, de la Duquesa de Alba. Y a los rumores de los motivos de su ruptura que siempre se dijo que había sido por unas fotos de la modelo y Alessandro Lequio en la cama.

Cayetano Martínez de Irujo y su madre, la Duquesa de Alba | Gtres

Cayetano Martínez de Irujo desvela los motivos reales

Ahora, después de que se hayan vuelto a rescatar todos estos rumores debido a la publicación de Mar en calma, era el propio Cayetano el que decidía que iba a hablar para aclarar por fin el motivo de su ruptura con Mar Flores.

Ha sido en exclusiva para la revista Semana donde Cayetano se ha querido desahogar y cerrar para siempre esta etapa de su vida. "Mar es un personaje que ha pasado a la historia y no quiero saber nada de ella", le decía al periodista Aurelio Manzano.

Unas declaraciones que el hijo de la Duquesa de Alba le hizo en privado al periodista hace seis años y que hoy veían la luz gracias a su autorización de hacerlas públicas.

Mar Flores y Cayetano Matínez de Irujo | Gtres

Siempre se ha dicho que fueron unas fotos en Interviú de Mar Flores junto a Alessandro Lequio las que acabaron con su relación, pero Cayetano está dispuesto a desmentir todo esto dando su versión.

"La verdadera razón de nuestra ruptura fue porque ella me dijo que tenía que irse a uno de sus viajes de trabajo y después descubrí por unas fotos que estaba con Javier Merino... Esa fue la verdadera causa de la ruptura".

Con estas declaraciones, Cayetano dejaba clara su versión: la relación se acabó porque ella estaba con Javier Merino con quien después se casó y tuvo cuatro hijos.