Bertín Osborne asegura que no se acuerda de cómo rompió con Mar Flores: "Fue hace 30 años"
Otro de los nombres que han sido mencionados en las memorias de Mar Flores, ha sido el de Bertín Osborne. La modelo ha hablado de la relación que mantuvieron y ha desvelado que cortó con ella por teléfono. Información sobre la que ahora el presentador se ha pronunciando asegurando que no lo recuerda.
Las memorias de Mar Flores han salpicado a muchos rostros conocidos como Cayetano Martínez de Irujo, Fernando Fernández Tapias, Alessandro Lequio... pero también a Bertín Osborne, con quien mantuvo una corta relación y del que aseguró que habría cortado con ella por teléfono.
Una información que ha salido a la luz a raíz de salir a la luz las memorias de la modelo, Mar en calma, y por las que Europa Press ha preguntado al presentador de televisión. Bertín ha confesado que "no me acuerdo" de cómo fue la ruptura sentimental porque fue "hace 30 años".
Eso sí, ha confirmado que "sería bastante probable" que fuese como cuenta la modelo porque "yo vivía en Estados Unidos, yo vivía en América y ella vivía aquí... y la verdad es que era complicado".
Además, Bertín tiene buen recuerdo de ella porque "es una niña a la que yo adoraba y me encantaba", pero no recuerda cómo acabó su historia: "Lo que pasó, si quieres que te diga la verdad en este instante, no me acuerdo exactamente cómo fue... pero, de alguna manera, tuvo que ser estando yo en América".
En cuanto a qué le parece que publique ahora sus memorias, ha comentado que la modelo puede hacer "lo que quiera, supongo que tendría ganas de hacerlo por algún motivo que desconozco" y ha asegurado que "no la veo desde hace años". Por último, ha dejado claro que no tiene intención de leerlas: "No sé cómo lo ha hecho, ni las he leído, ni probablemente las vaya a leer, pero... esas cosas, yo no las haría".
