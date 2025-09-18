Tamara Falcó desvela que su madre, Isabel Preysler, hablará de Julio Iglesias en sus memorias, ¿y de Mario Vargas Llosa?

Pedro del Hierro ha reunido a numerosos rostros conocidos durante la presentación de su nueva colección en la MBFWM y allí se ha dejado ver Tamara Falcó, que ha visto con orgullo sus modelos desfilar.

Tamara Falcó, en el desfile de Pedro del Hierro | Gtres

Allí, la Marquesa de Griñón desvelaba ante las cámaras que no ha leído todavía las memorias que va a publicar su madre, pero "sí que me ha dado a leer unas partes" y aseguraba estar "muy emocionada".

Además, confesaba que "no me ha sorprendido nada" de cómo ha llevado a cabo su madre este trabajo porque "mi madre es tan perfeccionista que si se tiene que quedar hasta las nueve de la mañana y no dormir toda la noche, se queda".

De hecho, explicaba que el libro "tiene que entrar ya en imprenta y sigue corrigiendo cosas", además de dejar claro que "mi madre ha estado detrás de todos los detalles, pero ha habido gente que le ha ayudado" después de todas las especulaciones que ha habido en las últimas semanas.

El look de Tamara Falcó | Gtres

En cuanto a si Isabel Preysler va a hablar de su relación con Mario Vargas Llosa, Tamara contestaba que "no lo sé", pero no ha querido descartarlo porque puede pasar de todo ya que "el libro es una forma de contarme su historia de mujer a mujer".

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler | Gtres

Al preguntarle por Íñigo Onieva, Tamara aseguraba que "no" va a formar parte del nuevo proyecto profesional de su marido, porque "él tiene sus negocios y yo tengo mis cositas", pero "evidentemente le voy a apoyar en todo, me enseña un montón de cosas y va a quedar súper chulo".

Por último, sobre sus planes de convertirse en padres, Tamara recalcaba que "cuando Dios quiera, si Dios quiere", pero concluía con que está "súper tranquila al respecto, tengo mucha fe y realmente creo que Dios tiene un plan para mí".