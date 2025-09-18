Kate Middleton brilla en la cena con los Trump con la tiara de Lady Di y un vestido de encaje floral

Ayer tuvo lugar una cena de gala donde se reunieron, por segunda vez en la historia, la corona de Reino Unido con los Trump. El gran viaje de Estado del presidente de Estados Unidos y la primera dama empezó por la tarde, con su llegada al castillo de Windsor, donde les esperaba la cena de gala ofrecida en su honor por los reyes Carlos III y Camilla.

Allí también estaban los príncipes de Gales, con quienes coincidieron hace 6 años. La última vez que Melania Trump y Kate Middleton coincidieron, fue en 2019, también en una cena de gala con motivo del primer viaje oficial del presidente estadounidense al país inglés.

Pero, si una sola cosa destacó de la gala, fue el espectacular look de Kate Middleton, que, sin ninguna duda, resaltó sobre el vestido amarillo de Melania Trump. La princesa de Gales se presentó con la tiara favorita de la princesa Diana y un impresionante vestido de encaje de la diseñadora británica Phillipa Lepley.

Los príncipes de Gales | Getty Images

El vestido de Kate Middleton

La elección de la princesa de Gales ha sorprendido a todos: se decantó por la estética nupcial, con un vestido de color marfil cubierto por un abrigo de encaje dorado, obra de la talentosa diseñadora británica Phillipa Lepley.

La capa contaba con bordados florales, transparencias y un cuello que la estilizó mucho. Una elección que transmite lujo, sofisticación y poder, dejando claro que su esposo Guillermo no era el único que caminaba por las estancias del castillo de Windsor.

La tiara de Lady Di

Pero, lo que acaparó a todas las cámaras, fue la elección de tiara, la joya principal del look. Y es que, Middleton, escogió la favorita de la princesa Diana, la tiara Lovers Knot, con la que ya la hemos visto en ocasiones anteriores.

Muchas personas no lo saben, pero las tiaras están llenas de significado, y es por eso que tienen tanta importancia cuando se analizan los outfits reales. La Lovers Knot data de 1913, y fue el regalo de bodas por parte de la reina Isabel II a la princesa Diana en 1981.

Princesa de Gales, Kate Middleton | Getty Images

La joya que presidió el look de Kate está compuesta por 19 arcos de diamantes decorados con 39 perlas, una auténtica preciosidad que seguro emocionó a muchos de los presentes.

Además de a Lady Di, la actual princesa de Gales también tuvo presente a la reina Isabel II, la abuela de su marido, luciendo unos pendientes que le pertenecieron. Se trata de unas piezas de diamantes con forma ovalada y, en el centro, diamantes en degradé.

El look de la reina Camilla y Melania Trump

En segundo plano quedan los vestidos de la reina Camilla y Melania Trump. La primera optó por un vestido azul klein, uno de sus colores favoritos, el de la realeza. El traje contaba con hombreras y pedrería en la parte inferior. La joya principal escogida fue una tiara de zafiro belga, una de las que más se pone, adquirida por Isabel II.

La reina Camilla y Melania Trump, entre otros invitados, en la cena de gala | Getty Images

Melania, por su parte, optó por un vestido con personalidad: de color amarillo con un cinturón en malva, el escote tipo bardot y una abertura lateral. El pelo lo llevó suelto, una elección ideal para su sofisticado look de gala.