Sofía Mazagatos acepta la invitación de Mar Flores para volver a verse, ¿conseguirán ser de nuevo amigas?

Desde que la pasada semana, Mar Flores acudiese a El Hormiguero a presentar sus memorias, Mar en calma, sus declaraciones están generando muchas reacciones. Un libro donde desvela importantes aspectos de su vida, de los que no había hablado antes.

Vivencias que han sido cuestionadas por parte de los otros protagonistas de la historia, como Cayetano Martínez de Irujo y Lequio, que no están de acuerdo con la versión que cuenta la modelo.

Mar Flores y Cayetano Martínez de Irujo, en 1997 | Gtres

Por su parte, Nuria González, viuda de Fernando Fernández-Tapias, no ha querido pronunciarse sobre las memorias de Mar, que mantuvo una relación con tapias entre los años 1996 y 1997, e incluso contó que el famoso empresario gallego se despidió de ella antes de fallecer, el 25 de octubre de 2023 a los 84 años.

Mar Flores y Fernando Fernández Tapias | Gtres

Quien sí se ha mostrado más cercana a la modelo ha sido Sofía Mazagatos, que fue íntima amiga de Mar durante unos años e incluso montaron juntas una agencia de modelos Unique Models en 1996, y que cerraron meses después, en marzo de 1997.

Sofía Mazagatos | Gtres

Tras las declaraciones de Mar, que incluso aseguró que se tomaría con café con Sofía Mazagatos, Gtres ha preguntado a su examiga sobre si ella también estaría dispuesta, y tal y como te mostramos en el vídeo de arriba, parece que ella también deja una puerta abierta a la reconciliación.