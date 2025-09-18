Te enseñamos cómo cuidar el pelo en otoño para evitar su caída

La caída del cabello en otoño es normal, ocurre debido al ciclo natural del pelo, que sigue los cambios estacionales. Que haya menos luz solar es uno de estos factores principales, porque puede afectar a la fase de crecimiento capilar, haciendo que los folículos entren en fase de reposo y caída, al igual que les ocurre a las hojas de los árboles mientras se renuevan.

Hojas de los árboles en otoño | Archivo

Este proceso no se puede evitar por completo, pero hay maneras de hacer que tenga un menor impacto. Para que tu cabello crezca fuerte y resistente, puedes comenzar desde dentro, con una alimentación rica en proteínas, hierro, zinc y vitaminas como la biotina y la vitamina D. Y no olvides beber suficiente agua, la hidratación también llega al cuero cabelludo.

En cuanto al cuidado desde fuera, apuesta por champús suaves y evita que el agua esté demasiado caliente al lavarlo. Acompáñalo de un masaje en el cuero cabelludo para estimular la circulación sanguínea y el crecimiento.

Cuero cabelludo de una mujer | iStock

El exceso de calor es un gran enemigo, así que procura limitar las planchas y secadores de pelo, pero si los usas, aplica siempre un protector térmico. Para estilizarlo, conviene aflojar los peinados demasiado tirantes, ya que pueden debilitar la raíz y favorecer la caída.

El estrés postvacacional y los daños acumulados durante el verano también juegan en nuestra contra. Por eso es importante practicar técnicas de relajación, como las respiraciones profundas o la meditación. Dormir entre 7 y 9 horas diarias también es fundamental para mantener la salud de tu melena.

Caída capilar | iStock

Eso sí, en el caso de que notes que esta caída se prolonga más de tres meses o aparecen zonas despobladas, lo mejor es acudir a un dermatólogo. Te ayudará a precisar un diagnóstico y el tratamiento adecuado para tu caso. Unas claves que te prepararán para lucir una melena poblada este otoño, para que no te alarmes cada vez que mires el cepillo.