Gunilla Von Bismarck recuerda a su exmarido Luis Ortiz, que falleció hace un año: "Por el cachondeo que tenía"

Ayer se celebró la XIX edición de los Premios Escaparate, unos galardones que homenajean la creación de la revista de vida social andaluza Escaparate, fundada por el periodista sevillano Mario Niebla del Toro Carrión.

Esta celebración anual premia la excelencia en distintos campos sociales, como el deporte, la cultura, la empresa, la solidaridad y la investigación, entre otros. Un evento con invitados célebres de todo el país que se reunieron en el Palacio de San Telmo, en Sevilla.

Pero ayer, como novedad de los Premios Escaparate, también se entregaron tres galardones a título póstumo. Los reconocimientos fueron para Caritina Goyanes, Francisco de Paula de Borbón y Escasany y Luis Ortiz.

Quien no podía perderse este evento tan especial y significativo fue Gunilla Von Bismarck, la exesposa de Luis Ortiz. Ella recogió la distinción de su exmarido, mostrándose muy emocionada y conmovida ante las cámaras.

Gunilla Von Bismarck, acompañada de su hijo Francisco José y su nuera Elisabeth Dutú en los Premios Escaparate | Gtres

Las palabras de Gunilla

Gunilla Von Bismarck, que estaba acompañada de su hijo Francisco José y su nuera Elisabeth Dutú, se presentó a recoger el premio póstumo Escaparate concedido a su difunto exmarido Luis Ortiz.

Ante las cámaras, conmocionada por el recuerdo, apostilló: "¿Qué queréis que diga?". Entonces, confesó a los periodistas con un poco de humor que nunca olvidará su alegría, pero, sobre todo, su chispa: "Especialmente por el cachondeo que tenía, que sí lo tenía", confiesa entre risas.

Gunilla Von Bismarck y Luis Ortiz | Gtres

Finalmente, Gunilla agradeció a los periodistas por estar presentes y preguntar, una vez más, por el recuerdo de su exmarido: "Muchas gracias por estar aquí", expresó.

La historia de Luis Ortiz

Luis Ortiz falleció el 16 de septiembre del 2024, ahora hace un año. Después de varios años luchando contra el cáncer de próstata, el empresario dijo adiós a los 74 años de edad, dejando un gran vacío en su familia, incluyendo a su exesposa Gunilla Von Bismarck.

Última aparición en cámaras de Gunilla Von Bismarck y Luis Ortiz | Gtres

Su figura fue muy importante en la sociedad de Marbella, concretamente durante los años 70 y 80. Y es que Luis, junto a su grupo de amigos llamado Los Chorys, protagonizaron la vida nocturna de la ciudad andaluza, organizando eventos exclusivos que reflejaban su carácter fiestero.

Su historia de amor con Gunilla

En una de esas fiestas Luis conoció a Gunilla, una aristócrata alemana que, al igual que Luis, también era el alma de la fiesta. La conexión entre ambos fue inmediata, y después de seis años de novios, se casaron en 1978, en el castillo familiar de los Bismarck.

Su matrimonio estaba caracterizado por el glamour y las fiestas, puesto que no había evento social en Marbella que se perdieran. Pero por lo que realmente la pareja era conocida, era por las fiestas en su propia mansión, un punto de encuentro para celebridades de la zona.

Gunilla Von Bismarck y Luis Ortiz en un evento exclusivo en 1980 | Gtres

Pero las noches de fiesta le pasaron factura al empresario, puesto que su afición al alcohol y al juego afectaron profundamente a su relación con Gunilla. Aunque ambos desmienten cualquier tipo de infidelidad, tras 11 años de matrimonio y un hijo en común, se divorciaron en 1989.

A pesar de la separación, la pareja no dejó de aparecer junta en los eventos sociales, además de que siguieron compartiendo hogar. Con el paso de los años, Luis se centró en su familia, dejando atrás su vida de excesos, una faceta más tranquila del rey de las noches marbellíes.