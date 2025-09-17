Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart ya son familia numerosa: eligen para su hijo un nombre muy especial

Con la misma discreción que ha caracterizado su relación desde que se casaron en el Palacio de Liria en 2018, Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart, los duques de Huéscar, se han convertido en padres de su tercer hijo. Aunque no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido la gran noticia, tal y como ha revelado la revista ¡Hola!, el nacimiento del pequeño se produjo el pasado 10 de septiembre, y tanto la madre como el recién nacido se encuentran muy bien.

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart | Gtres

El matrimonio ya tiene dos niñas: Rosario, que acaba de cumplir cinco años, y Sofía, que en enero cumplirá tres, los futuros duques de Alba han logrado su sueño de formar una familia numerosa siete años después de su enlace. El significativo nombre que han elegido para su primer hijo varón es Fernando, cumpliendo así con la tradición ya que tanto su padre como su abuelo materno, Fernando Palazuelo, padre de Sofía, se llaman así.

Muy recuperada apenas unos días después de dar a luz, la aristócrata ha reaparecido en las páginas de la citada publicación disfrutando de un tranquilo paseo en solitario por los alrededores de su residencia en Madrid, luciendo un sencillo y estiloso vestido azul por la rodilla con el que ha presumido de su impresionante recuperación postparto.

El pequeño Fernando es el quinto nieto de Carlos Fitz-James Stuart, primogénito de la inolvidable Cayetana y actual duque de Alba.