Mar Flores y Cayetano Martínez de Irujo, una historia de amor que no convencía a la Duquesa de Alba

La de Mar Flores y Cayetano Martínez de Irujo fue una relación tan intensa como polémica. La pareja duró algo más de un año, pero tuvieron que hacer frente a la negativa de muchos, en concreto, de la Duquesa de Alba.

Según algunas fuentes de la época, Cayetana Fitz-James no veía bien este noviazgo debido a las diferencias sociales que había entre ambos pues consideraba a la modelo una "cazafortunas" y muchas veces se refería a ella como "Usera", que es el barrio madrileño en el que nació.

De hecho, en uno de los vídeos de archivo que se han ido recuperando desde que se conoció que Mar Flores lanzaría sus memorias, aparece la Duquesa de Alba diciendo que "Mi hijo cambia de novia como de camisas", refiriéndose a Cayetano y su relación con la modelo.

Cayetano Martínez de Irujo, y su madre, la Duquesa de Alba, en 2009 | Gtres

Está claro que, para Cayetana, Mar representaba una figura ajena al mundo aristocrático debido a su profesión como modelo. Pero no solo la Duquesa de Alba tenía ese sentimiento hacía Mar Flores pues cuando Cayetano escribió sus propias memorias tras su ruptura, también se refirió a la modelo como "una mujer maquiavélica y fría, de doble personalidad".

La reacción de Cayetano ante las memorias de Mar Flores

Cuando salió a la luz Mar en calma, la biografía de la modelo, todas las miradas estaban puestas en Cayetano por si Mar había decidido dedicar un capítulo a su intensa historia de amor.

Mar Flores y Cayetano Martínez de Irujo, en 1997 | Gtres

Cuando la prensa le preguntaba, el hijo de la Duquesa de Alba aseguraba que no le tiene ningún miedo a lo que pueda decir ya que es una mujer que "miente". "Temer de qué? No, miedo ninguno. No tengo nada que opinar sobre Mar Flores", aseguraba en Espejo Público.

Una relación corta pero intensa

Mar Flores y Cayetano Martínez de Irujo iniciaron su romance en 1998 y, en poco tiempo, se transformaron en una de las parejas más comentadas del panorama social.

Mar Flores y Cayetano Matínez de Irujo | Gtres

Su primer encuentro fue en un evento celebrado en Barcelona, y posteriormente fortalecieron su vínculo durante una fiesta en el Palacio de Liria. Desde entonces, se convirtieron en figuras recurrentes en revistas y programas del corazón, siendo constantemente seguidos por los medios. Hasta que unas fotos junto a Lequio crearon tal escándalo que terminó con su relación y su buena sintonía.