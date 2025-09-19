Margarita Vargas habla del cumpleaños de Paloma Cuevas y desvela que su amiga estaba "guapísima y feliz"

La Plaza Mayor de Madrid se convirtió este jueves en el escenario más inesperado de la moda. Allí, Carolina Herrera presentó su colección primavera-verano 2026 con un desfile histórico al que no faltaron celebrities y personalidades conocidas. Una de las más elegantes de la velada fue Margarita Vargas.

La mujer de Luis Alfonso de Borbón sorprendió con un look sofisticado y atemporal, protagonizado por un vestido negro de tul con escote palabra de honor y falda midi acampanada. Completó el estilismo con sandalias de tacón, un collar de brillantes con colgante de perla, pendientes largos y un recogido pulido en moño alto que le dio un aire impecable. Un acierto en una cita memorable: era la primera vez que la firma mostraba su colección fuera de la Semana de la Moda de Nueva York.

Margarita Vargas | Gtres

El cumpleaños de Paloma Cuevas

A su llegada al desfile de la firma liderada por Wes Gordon, Margarita atendió a los medios y no dudó en hablar sobre algunos de los temas más de actualidad. Preguntada por el cumpleaños de su amiga Paloma Cuevas, fue clara: "fenomenal, está guapísima y feliz". Sin embargo, evitó pronunciarse sobre los rumores de boda entre la diseñadora y Luis Miguel.

El pasado 11 de septiembre, Paloma Cuevas celebró su 53 cumpleaños con una exclusiva fiesta en el hotel Four Seasons de Madrid, rodeada de familiares y amigos. No faltó, por supuesto, Margarita, que acudió junto a Luis Alfonso de Borbón, ni tampoco otros rostros conocidos como el exfutbolista Raúl González y su mujer, Mamen Sanz. También estuvieron presentes sus hijas, Paloma y Bianca, fruto de su matrimonio con Enrique Ponce.

Según publicó El Español, la celebración fue organizada como una sorpresa por Luis Miguel, quien habría estado allí, aunque no existen imágenes que lo confirmen.

Margarita Vargas en el front row de Carolina Herrera en Madrid | Gtres

Margarita Vargas, fiel a Carolina Herrera

Además de su vínculo con Paloma, Margarita también se mostró cercana al hablar de moda y de lo que supone Carolina Herrera en su estilo: "Es que tiene una clase, que es que lo que te pongas de esa firma es que ya te lo da todo. Tiene mucho porte, la verdad", confesó.

Para ella, la moda es una cuestión de autenticidad: "Yo creo que la moda es ser tú misma, y ponerte lo que a ti te sienta bien, y sentirte bien con eso. Yo me siento muy relacionada, o sea, me siento muy identificada con Carolina". Eso sí, entre risas dejó claro que solo se apunta a las tendencias que realmente le favorecen.