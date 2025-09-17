Sofía Palazuelo cuenta cómo se encuentra Fernando Martínez de Irujo tras hacerse público que padece cáncer

A principios de septiembre se hizo público que Fernando Martínez de Irujo padece cáncer, una enfermedad que el hijo de la Duquesa de Alba había intentado mantener en la máxima discreción hasta que salió a la luz.

Fernando Martínez de Irujo, en la misa en honor a su madre | Gtres

A sus 66 años, el cuarto hijo de Cayetana Fitz-James Stuart se encuentra recibiendo tratamiento para luchar contra la enfermedad. Y, según las últimas declaraciones de Sofía Palazuelo, mujer de Fernando Fitz-James Stuart (el hijo de Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, actual duque de Alba), está "recuperadísimo".

Tras convertirse en madre de su tercer hijo, Gtres ha grabado a Sofía Palazuelo paseando por las calles de Madrid. La mujer de Fernando se ha mostrado muy feliz y recuperada poco tiempo después de haber dado a luz a un niño, al que han llamado Fernando como su padre y su abuelo materno.

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz James en el funeral de Alejandro Fernández de Araoz y Marañón | Gtres

Siempre muy simpática y atenta con la prensa, Sofía ha contado cómo se siente y ha dado la última hora sobre el actual estado de salud del tío de su marido, Fernando Martínez de Irujo.

Sofía ha asegurado que "está estupendo, está fenomenal". Y es que según se ha sabido, las últimas analíticas que le han hecho han sido buenas: "Está recuperadísimo y con un pintón".