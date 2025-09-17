La reacción de Javier Merino a las palabras de Cayetano Martínez de Irujo acusándole de su ruptura con Mar Flores

Después de muchos rumores sobre la relación entre Cayetano Martínez de Irujo y Mar Flores tras la publicación de Mar en calma, las memorias de la modelo, ahora ha sido el hijo de la Duquesa de Alba el que ha decidido hablar y zanjar así el tema de su ruptura.

Lo ha hecho en exclusiva para la revista Semana en una conversación con el periodista Aurelio Manzano en la que aclaraba cuál fue el motivo de su noviazgo se acabase. Y es que, siempre se ha creído que Mar y Cayetano lo habían dejado después de que Interviú publicase unas imágenes de ella junto a Lequio en una cama.

Mar Flores y Cayetano en el campo | Gtres

Pero resulta que esta creencia era falsa o eso ha querido aclarar Cayetano con su versión metiendo en la ecuación a Javier Merino. "La verdadera razón de nuestra ruptura fue porque ella me dijo que tenía que irse a uno de sus viajes de trabajo y después descubrí por unas fotos que estaba con Javier Merino... Esa fue la verdadera causa de la ruptura", aseguraba.

Javier Merino y Mar Flores, en 2016 | Gtres

Unas declaraciones que cambiaban totalmente la historia personal de Mar Flores y que ponían de nuevo en el crentro de la polémica a Javier Merino.

Javier Merino reacciona a las acusaciones de Cayetano Martínez de Irujo

Cayetano soltaba la bomba y ahora todo el mundo buscaba la reacción de Javier Merino después de que el hijo de la Duquesa de Alba asegurase que él fue el motivo de su ruptura.

Por eso, las cámaras de Europa Press pillaban al empresario saliendo de casa y le preguntaban cómo se había tomado esta nueva versión de los hechos.

Javier Merino habla con la prensa | Europa Press

"No tengo ni idea", empezaba diciendo y añadía: "Si es que no he visto nada, no he visto nada. Ya os digo que no he visto nada, no veo nada". "Pues no las he leído, no las he leído", terminaba asegurando cuando le preguntaban si había leído ya las memorias de su ex, Mar Flores.