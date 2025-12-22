Eugenia Martínez de Irujo brinda por la recuperación de su hermano Fernando, diagnosticado de cáncer

Fernando Martínez de Irujo ha celebrado este fin de semana una fiesta de Navidad para celebrar con todos los suyos que está completamente recuperado del cáncer que le fue diagnosticado a principios de año y que hizo público hace tan solo unos meses.

Los invitados se dieron cita en el Nuevo Club Madrid donde, según ha publicado Mujer Hoy, disfrutaron de un cóctel y una exquisita cena que supervisó personalmente el hijo de la Duquesa de Alba.

Eugenia Martínez de Irujo no se quiso perder esta celebración. Acompañada por su marido, Narcís Rebollo, también contó con la compañía de su hija, Tana Rivera, quien está muy unida a su tío.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo por la calle | Gtres

Con una sonrisa en su rostro y deseando "brindar" por la salud de su hermano, la hija de la Duquesa de Alba no podía ocultar su felicidad por la recuperación de Fernado, quien tendrá que someterse a revisiones habituales tras haber superado el cáncer y haber acabado con el tratamiento.

Destacaron las ausencias de su hermano Carlos, el actual Duque de Alba y de su hermano Cayetano, lo que llamó especialmente la atención debido a que Fernando es el único que guarda buena relación con todos sus hermanos.

Fernando Martínez de Irujo por la calle | Europa Press

Sin embargo, lejos de darle importancia, Fernando Martínez de Irujo abandonaba la fiesta asegurando que lo han pasado "bien" y que han disfrutado "mucho"... Pero evitaba desvelar qué le ha parecido la ausencia de sus hermanos.