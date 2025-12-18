¿Manos siempre frías en invierno? Si a ti también se te quedan congeladas por el frío, debes seguir estos consejos

Sería ideal encontrar un par de guantes en el abrigo cuando estás en la calle y notas que tus manos empiezan a helarse, pero te has dejado los guantes en casa... No te preocupes, porque los tips para evitar que esto ocurra están inventados desde hace mucho tiempo, porque sí, todas las generaciones han pasado por las consecuencias que dejan los meses fríos del invierno.

Manos frías | iStock

El primer método consiste en activar la circulación mediante movimientos, empieza moviendo tus brazos en círculo, abre y cierra las manos o frótalas entre sí hasta que esa sensación de hormigueo desaparezca. Por si no lo sabes, este truco tan simple lo que hace es que las palmas de las manos se calienten y que la sangre vaya rápido a los dedos. Si no lo haces, puedes prolongar esa sensación tan desagradable de frío intenso, llegando a un color pálido e incluso a la pérdida de sensibilidad.

A lo mejor, este truco lo desconocías: bolsitas calientes en los bolsillos de la ropa. Coge un puñado de arroz crudo y mételo en bolsas de tela, a continuación ponlas a calentar a una temperatura adecuada en el microondas y colócala en los bolsillos de tu abrigo antes de salir. Notaras una sensación de satisfacción al instante, esto se debe a que el arroz retiene el calor durante varios minutos. Aunque no dure a largo plazo, funciona para calentar tus manos y regular la temperatura de tu cuerpo.