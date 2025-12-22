Alice Campello y su Navidad en la playa: disfrutando con sus hijos, pero sin Álvaro Morata

Ninguno de los dos ha hecho un comunicado oficial, pero con las últimas imágenes que Alice Campello ha colgado en su cuenta de Instagram, los rumores continúan haciéndose más fuertes.

La modelo ha compartido unas fotos en la playa con sus hijos -Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella- y con el texto "Con i miei 4" ("Con mis 4") y el emoji de un corazón. En ninguna de ellas aparece Álvaro Morata, algo que no ha pasado desapercibido por sus seguidores: "¿Dónde está Morata?", "¿Ella rompió de nuevo?", "No es lo mismo sin Álvaro desafortunadamente. Los niños sufren... Piénsalo otra vez" o "Solo faltaba Álvaro", son algunos de los comentarios que han dejado preguntándose dónde está el futbolista.

En la primera de las instantáneas, se ve a Alice posando sonriendo tumbada en la arena con un bikini negro y un sombrero playero. En la siguiente, la italiana está con sus cuatro hijos en el agua, mientras que en la última foto del carrete, está jugando feliz con uno de los gemelos.

Estas del feed no son las únicas imágenes que ha publicado Alice. Si nos vamos a sus Stories, vemos que hay alguna más. Entre ellas, hay un vídeo de los cuatro jugando a fútbol en un jardín y lo acompaña con el texto: "3 figli maschi" ("3 hijos varones").

Alice Campello jugando a fútbol con sus hijos | Instagram @alicecampello

También hay una foto de ella tomándose un cóctel al lado de una piscina, la de un corazón dibujado en la arena por su hijo Ale y otra de Alice con un vestido amarillo en un jardín de noche.

Alice Campello tomándose un cóctel | Instagram @alicecampello

Un corazón dibujado en la arena por Ale, hijo de Alice Campello | Instagram @alicecampello

Alice Campello disfrutando de las vacaciones de Navidad | Instagram @alicecampello

Álvaro Morata, en la montaña

Mientras Alice y sus hijos disfrutan de unos días en la playa, Álvaro ha publicado unos Stories de una escapada a la montaña: paseando por un bosque, la foto de una decoración con forma de muñeco de nieve y de un lago con montañas de fondo.

Stories de Álvaro Morata en la montaña | Instagram @alvaromorata

Las fotos que ha subido Álvaro Morata durante sus vacaciones de Navidad | Instagram @alvaromorata

Los rumores de crisis matrimonial

Las alarmas saltaron a principios de este mes de diciembre cuando los seguidores más observadores se fijaron en la actividad inusual de la pareja en redes sociales. Uno de los indicios más destacados fue que los dos cambiaron sus biografías en sus cuentas de Instagram: Alice quitó "Morata" como segundo apellido, mientras que Álvaro borró "marido de Alice". Unos detalles muy significativos que hacen sospechar que la relación no va del todo bien. A diferencia de lo que pasó cuando se separaron en verano, a día de hoy, todavía se siguen mutuamente en Instagram.

Por otro lado, destacaron unas publicaciones de Alice sola decorando un árbol de Navidad -eso sí, como parte de una campaña publicitaria de la marca Yamamay- y otras acudiendo sola a la boda de una amiga. A raíz de estas fotos fue cuando la modelo estalló y quiso responder a todos aquellos que preguntaban por los rumores: "Independientemente de todo, antes de escribir este comentario inútil, controla si había partidos ayer... y oye, ¡partido found! Que estemos bien o estemos mal, Morata hubiese sido not found en todo caso".