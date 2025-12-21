La princesa Mette-Marit de Noruega reaparece tras conocerse su estado de salud y los rumores sobre un trasplante de pulmón

Esta semana la Casa Real noruega emitía un comunicado hablando del delicado estado de salud de la princesa Mette-Marit e, incluso, se ha llegado a hablar de la posibilidad de someterse a un trasplante de pulmón.

Mette-Marit fue diagnosticada de fibrosis pulmonar en el año 2018 y, desde entonces, su salud ha empeorado hasta el punto de verla en pocos actos oficiales. Ahora, la Casa Real Noruega ha querido publicar un vídeo en su cuenta de Instagram donde podemos ver a la familia compartiendo uno de sus momentos más íntimos: Decorando su casa por Navidad.

En el vídeo podemos ver cómo los Príncipes y sus hijos intentan mantener la normalidad poniendo los adornos del árbol y del resto de estancias de su hogar. Mette-Marit, quien también aparece en la publicación, se muestra con una sonrisa en estos momentos difíciles.

Además, como cada mes de diciembre, la televisión noruega NRK ha emitido un programa habitual de la familia real donde los reyes de noruega Harald y Sonia han hablado sobre la salud de Mette-Marit. "Es triste verla enferma, eso está claro. Esta enfermedad tampoco se nota mucho por fuera, así que creo que es muy difícil para ella, porque quiere hacer un buen trabajo, pero no tiene fuerzas. Esto es algo que preocupa a toda la familia", decía la Reina Sonia.

"Ella hace lo que puede y, desgraciadamente, cada vez es menos. La enfermedad está en constante evolución. Es difícil, pero tenemos que vivir con esto", comentaba Harald V.