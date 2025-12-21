La sincera respuesta de Álvaro Muñoz Escassi cuando le preguntan por María José Suárez: "No le tengo tanto cariño"

Tras una operado por una hernia umbilical, Álvaro Muñoz Escassi ya ha vuelto al trabajo y a "los focos". El jinete ha vuelto a ser preguntado por su relación con María José Suárez, con quien protagonizo una polémica ruptura hace un año y medio tras su infidelidad con Valeri Cuéllar.

Álvaro Muñoz Escassi ha confesado que, a pesar de su ruptura el verano pasado, sigue teniendo "muchísimo cariño" a Sheila Casas, con la que asegura que tiene "buena relación" porque es "muy linda". Sin embargo, cuando le preguntan por María José, su actitud cambia: "No, a María José no le tengo tanto cariño. No, estaba hablando del cariño, y no, María José está muy bien, que le vaya muy bien, todo fenomenal, pero que no es tal. ¿Me dices otra la pregunta?".

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, antes de su ruptura | Gtres

El jinete ha querido ir un poco más allá: "Ni fueron tantos años ni se ha acabado tan así, hay cosas que no se pueden... Cuando se pasa es muy triste, pero se pasa del amor al odio muy rápido en este mundo, ¿eh? Es increíble".

"Yo nunca odio a nadie. Cuando veo a gente que de repente te odia dices, coño, ¿no me odias tanto? Ahora me odia, ahora soy la peor persona del mundo, ¿sabes? Te digo, es que hay ideas en las que al final... Ni tanto ni tan poco" ha sentenciado en referencia a la modelo.

Por su parte, María José Suárez ha comentado en alguna ocasión que no mantienen ningún tipo de relación con Escassi y que después de su experiencia no tiene ganas de volver a enamorarse. "De momento no tengo ganas de enamorarme, no me apetece. Me da pereza", comentaba recientemente.