¿Tienes una maxi bufanda y no sabes cómo ponértela? Aquí tienes tres formas muy fáciles y estilosas

Como sabes, el frío no perdona a nadie pero la moda siempre está ahí, justo cuando lo necesitas. Este invierno el accesorio estrella son las maxi bufandas, sí, esas que son muy largas y anchas que puedes usar de manta o crear tu propio look con ellas, además, te abrigan y combinan con todo tipo de chaquetas y jerséis.

Chica con una maxi bufanda | iStock

Con tan solo un chasquido de dedos puedes transportarte a una época más clásica. Solo tienes que colocar tu bufanda alrededor del cuello dejando un extremo más largo que otro, el que prefieras, después, envuelve la parte más larga alrededor de tu cuello como si de un abrazo se tratase y, cuando vuelvas a tener en tus manos las dos puntas, ajústalas a tu gusto. Es el paso más sencillo y deja un look desenfadado.

El siguiente tip, es aún mucho más fácil, pero también más elegante, seguro que lo has visto en cualquier anuncio de marcas conocidas de ropa. Abre al completo tu bufanda, colócala entre los hombros y déjala caer sin hacer nada. Te da "el toque", porque estás transformando un oufit básico en algo mas moderno y trendy. Lo bueno que tiene es que no ajusta, no aprieta, no deja marcas, solo abriga cuando el aire actúa, protegiendo gran parte del torso.

También entiendo que tienes prisa y poco tiempo para estar "innovando", por eso el tip de toda la vida es el as que tenemos todos bajo la manga en caso de emergencia. Dobla tu bufanda a la mitad y pasa los extremos por el hueco, aprieta hasta que sientas que estás lo suficientemente abrigada.