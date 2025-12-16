La relación que mantiene Rosario Mohedano con María del Monte, tía del padre de su hijo mayor, Antonio Tejado

El famoso Festival Starlite y Billboard se han unido para celebrar la gala de los Billboard No.1s de música latina, que por primera vez en la historia se realizará fuera de Estados Unidos, siendo Madrid el lugar escogido para este gran evento musical.

La presentación, que tuvo lugar este lunes en IFEMA, contó con la asistencia de numerosos rostros conocidos que desfilaron por la alfombra roja luciendo sus mejores looks de gala, entre ellos Pablo Alborán, Vanesa Martín, Lara Dibildos, Rosario Mohedano (también conocida como Chayo) o María del Monte, entre muchos otros.

Estas dos últimas acapararon gran parte del protagonismo al protagonizar uno de los momentos más comentados de la noche, cuando las cámaras las captaron saludándose y mostrando así públicamente la cercanía de su relación.

María del Monte y Rosario Mohedano atendiendo a la prensa | Europa Press

Recordemos que María del Monte es tía de Antonio Tejado, padre del hijo mayor de Chayo Mohedano. La hija de Rosa Benito y el sobrino de María del Monte mantuvieron una relación en 2007, de la que nació su hijo Antonio en noviembre de 2008, y se separaron en marzo del año siguiente.