Carmen Lomana opina sobre la supuesta relación de Ana Obregón y Jeffrey Epstein: "No le hizo ni caso"

Hace unas horas, Ana Obregón se veía envuelta en una polémica que la relacionaba directamente con el magnate y depredador sexual Jeffrey Epstein.

Al parecer, las informaciones que salieron a la luz aseguraban que la presentadora había tenido una relación con él durante los años que vivió en Estados Unidos y por lo tanto, estaría implicada en alguno de los hechos turbulentos de la vida de Epstein.

Unas informaciones que Ana se apresuraba a desmentir en el programa de Y ahora Sonsoles asegurando que "aquí la única verdad es la mía, que es la que lo ha vivido. Todo lo que ha salido de mis padres es absolutamente falso. Jeffrey no sabía nada de nada de mis padres. Que tonterías han dicho de que si estaba quebrando y nos ayudó, qué barbaridad. Ojalá nos hubiera llegado un pequeño porcentaje del dinero que él tenía".

Ana Obregón en la entrega de premios de la Fundación Aless Lequio | Gtres

"Estuve dos años y medio en Estados Unidos y él fue la persona más amable conmigo. Allí, una noche lo intentó... pero en ese momento, os puedo asegurar que, con 27 años, no iba a ser un pederasta; con las mujeres tenía un comportamiento impecable, con todo el mundo", terminaba diciendo sobre su relación con el exmagnate americano.

Otra de las personas que al parecer conocía esta historia era Carmen Lomana que cuando las prensa le preguntaba por las últimas noticas que habían salido de Ana Obregón y Jeffrey Epstein ella comentaba que la actriz había pasando de él.

Carmen Lomana contestando a la prensa | Europa Press

"Una cosa es conocer a alguien, porque hay un momento que estuvo en un grupo de Hollywood con gente muy conocida del mundo del cine, hizo algún papel o algo, entonces probablemente era una chica muy mona y este fue allí directo", contaba y añadía para zanjar el tema: "Pero Ana no le hizo, no, ni caso, vamos, le dio puerta, te lo aseguro".