Las últimas imágenes de la Reina Sofía junto a su amiga la princesa Tatiana Radziwill
Tatiana Radziwill ha fallecido este viernes a los 86 años y estas son las últimas imágenes junto su prima segunda la Reina Sofía, quien también era su gran apoyo y una de sus amigas más íntimas.
Tatiana Radziwill, prima segunda de la Reina Sofía y su gran apoyo en los momentos claves de su vida, ha fallecido a los 86 años de edad este viernes 19 de diciembre. Hija del Príncipe polaco-lituano Dominico Raniero Radziwill y de la Princesa Eugenia de Grecia, mantuvo una relación muy estrecha con la emérita desde que ambas exiliaron de Grecia durante la II Guerra Mundial.
Ha sido el periodista David Insua quien ha informado de la muerte de Tatiana: "Fallece Tatiana Radziwill, la inseparable prima 'Tatan' de la Reina Sofía. Durante toda su vida fue una de las grandes confidentes de la Emérita, que sin duda se sentirá un poco más sola".
Las últimas imágenes de Tatiana Radziwill junto a la Reina Sofía son del pasado verano en Palma de Mallorca, concretamente el 4 de agosto de 2024, cuando la Familia Real se encontraba en la isla disfrutando de sus vacaciones.
Ambas acudieron a un restaurante junto a los reyes, don Felipe y doña Letizia. En el vídeo podemos ver como la heredera a la corona empuja la silla de ruedas de Tatiana Radziwill, la infanta conduce la silla de ruedas de su tía abuela, Irene de Grecia.
