Nuevo conflicto en la familia Beckham: Cruz asegura que Brooklyn ha bloqueado a sus padres, David y Victoria, en Instagram

Desde hace ya varios meses la familia Beckham acapara los titulares por sus tensiones internas familiares. De hecho, la prensa británica ha apuntado en varias ocasiones a un distanciamiento entre David y Victoria y su hijo mayor, Brooklyn, y su esposa Nicola Peltz.

Ahora, hay un nuevo episodio en este "conflicto" familiar. Al parecer, se han dejado de seguir en redes sociales: Es decir, ni Victoria ni David siguen a Brooklyn en Instagram y tampoco a su esposa, Nicola Peltz.

El diario Daily Mail aseguraba que David y Victoria habían dejado de seguir en Instagram a su hijo mayor. Sin embargo, el tercer hijo de la pareja, Cruz Beckham, ha querido aclarar esta información públicamente en sus historias de Instagram.

"David y Vitoria Beckham dejan de seguir a su distanciado hijo Brooklyn, de 26 años, al revelarse que pasará la Navidad con los padres multimillonarios de su esposa Nicola Peltz en medio de una disputa familiar", dice el titular del Daily Mail.

Cruz Beckham desmiente que sus padres hayan bloqueado a su hermano Brooklyn en Instagram | @cruzbeckham en Instagram

Cruz ha compartido esta noticia en sus historias añadiendo su versión: "NO ES CIERTO. Mi mamá y mi papá nunca dejarían de seguir a su hijo… Pongamos los hechos en orden. Ellos se despertaron bloqueados… al igual que yo".

Por lo tanto, según ha explicado Cruz, no fueron David y Victoria quienes dejaron de seguir a su hermano Brooklyn, sino que fue él quien bloqueó en sus redes a sus padres y hermanos.

Este distanciamiento habría comenzado tras boda de Brooklyn Beckham con Nicola Peltz (abril de 2022) debido a varias diferencias entre la que entonces era la prometida y Victoria por su vestido de novia y otros temas de organización del enlace. Desde entonces, Brooklyn ha estado ausente en varios eventos familiares, como el 50 cumpleaños de su padre, David Beckham, el pasado mes de mayo.