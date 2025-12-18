Fernando Martínez de Irujo afirma que se encuentra muy bien después de hacerse público que lucha contra un cáncer

Fernando Martínez de Irujo ha reaparecido públicamente. El hermano de Eugenia Martínez de Irujo fue grabado este miércoles en el funeral de Íñigo Arróspide, Duque de Castro-Enríquez y Marqués de Valfuerte.

Fernando Martínez de Irujo, en un funeral en Madrid | Europa Press

El pasado mes de septiembre se hizo público que el aristócrata padecía cáncer, por suerte, las últimas noticias son positivas.

Estas buenas noticias se reflejaron este miércoles, cuando el cuarto hijo de la duquesa de Alba llegó a la iglesia y confirmó ante las cámaras que se encuentra "muy bien" y mucho más recuperado. "Sí, sí, muchas gracias por su interés", respondió con educación a los reporteros.

Fernando y Eugenia Martínez de Irujo | Gtres

Quien tampoco pasa por un buen momento de salud es su hermano Cayetano, que se ha visto obligado a posponer su luna de miel tras su boda con Bárbara Mirjan debido a una infección sufrida después de ser intervenido de una hernia discal. Su hermana Eugenia aseguró ante las cámaras que Cayetano sigue "un poco fastidiado".