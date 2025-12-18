REAPARECE EN UN FUNERAL
Fernando Martínez de Irujo afirma que se encuentra muy bien después de hacerse público que lucha contra un cáncer
Fernando Martínez de Irujo reapareció en el funeral del Duque de Castro-Enríquez y confirmó que se encuentra "muy bien", tras conocerse en el mes de septiembre que sufría cáncer.
Publicidad
Fernando Martínez de Irujo ha reaparecido públicamente. El hermano de Eugenia Martínez de Irujo fue grabado este miércoles en el funeral de Íñigo Arróspide, Duque de Castro-Enríquez y Marqués de Valfuerte.
El pasado mes de septiembre se hizo público que el aristócrata padecía cáncer, por suerte, las últimas noticias son positivas.
Estas buenas noticias se reflejaron este miércoles, cuando el cuarto hijo de la duquesa de Alba llegó a la iglesia y confirmó ante las cámaras que se encuentra "muy bien" y mucho más recuperado. "Sí, sí, muchas gracias por su interés", respondió con educación a los reporteros.
Quien tampoco pasa por un buen momento de salud es su hermano Cayetano, que se ha visto obligado a posponer su luna de miel tras su boda con Bárbara Mirjan debido a una infección sufrida después de ser intervenido de una hernia discal. Su hermana Eugenia aseguró ante las cámaras que Cayetano sigue "un poco fastidiado".
Publicidad