Los Reyes de Noruega hablan del estado de salud de Mette-Marit tras su posible trasplante de pulmón: "No tiene fuerzas"

La Casa Real noruega ha emitido un comunicado donde informa que el estado de salud de la princesa Mette-Marit ha empeorado y se llega a hablar, incluso, de la posibilidad de someterse a un trasplante de pulmón.

Mette-Marit fue diagnosticada de fibrosis pulmonar en el año 2018 y desde entonces su salud se ha ido viendo resentida, hasta el punto de verla en pocos actos oficiales.

En la televisión noruega NRK se ha emitido, como cada mes de diciembre, un programa habitual de la familia real donde los reyes de noruega Harald y Sonia han hablado sobre la salud de Mette-Marit.

"Es triste verla enferma, eso está claro. Esta enfermedad tampoco se nota mucho por fuera, así que creo que es muy difícil para ella, porque quiere hacer un buen trabajo, pero no tiene fuerzas. Esto es algo que preocupa a toda la familia", dice la reina Sonia.

Mientras que Harald V explica: "Ella hace lo que puede y, desgraciadamente, cada vez es menos. La enfermedad está en constante evolución. Es difícil, pero tenemos que vivir con esto".

Para, por último comentar la propia Mette-Marit: "En las familias en las que alguien está enfermo, es evidente que eso afecta a todos. Para mí es muy importante que los niños puedan vivir sus vidas y comprendan lo mucho que eso me alegra. Como ahora con Ingrid, que está estudiando en Australia. Eso significa muchísimo para mí. Es importante que no tengan que hacer nada diferente por mi situación. Pero está claro que para ellos también es un proceso. Sin duda, también ha sido difícil para ellos".