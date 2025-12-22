María José Suarez responde con humor a Álvaro Muñoz Escassi: "Estas cosas al final se superan"

A pesar de conocerse desde hace muchos años y, por casualidades de la vida, acabar construyendo una de las relaciones más comentadas por la prensa rosa, la conexión que había entre Álvaro Escassi y María José Suarez fue debilitándose poco a poco con la llegada de los rumores y las posibles infidelidades por parte del jinete hacia la modelo. Desde entonces, lejos de llegar a una mínima cordialidad, todo ha ido cuesta abajo y sin frenos.

Tras su ruptura, no han sido pocas las ocasiones en las que ambos han sido preguntados el uno por el otro, aunque sus respuestas han dejado mucho que desear si se habla en términos de reconciliación. Una actitud que resulta comprensible si se tiene en cuenta que, desde el momento del desenlace, la presentadora dejó claro que no fue el mejor final, confesando además que no deseaba mantener ningún tipo de vínculo ni saber nada más de él. Unas declaraciones que evidenciaron el daño causado.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi | Gtres

En la actualidad, María José Suárez ha decidido afrontar el futuro con optimismo. La modelo ha dejado muy claro y de forma convincente que del próximo año espera, al menos, que se porte como este 2025, con todos sus familiares bien y gozando de salud, sin que falten el trabajo ni los viajes, dos pilares que ahora mismo ocupan un lugar prioritario en su vida.

María José Suarez ante los micrófonos | Gtres

Las últimas declaraciones de Álvaro Escassi no han pasado desapercibidas. El jinete sorprendía al afirmar que no le tiene tanto cariño a María José como a Sheila Casas, minimizando además la duración de su relación y dejando caer que "Se pasa muy rápido del amor al odio en este mundo". Unas palabras que podrían haber avivado aún más la polémica.

Sin embargo, la modelo ha optado por tomárselo de la mejor manera: con humor. Tras escuchar con atención las declaraciones de su expareja, reaccionaba entre risas, restando importancia a sus palabras y asegurando con total despreocupación: "Eso se le va a pasar seguro" y "Estas cosas al final se superan, te lo digo yo". Una respuesta que refleja que pese a las heridas del pasado, prefiere cerrar esta historia, que de momento parece que nunca ha encontrado un final...