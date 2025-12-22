Muere de manera inesperada el novio de la influencer Manuela Ochoa días después de comprometerse

Manuela y Pedro llevaban años juntos construyendo una relación sana, compartiendo momentos, escapadas, celebraciones... una unión que parecía idílica y que, recientemente había dado un paso más en su historia de amor con la llegada del compromiso.

Según ha hecho público la propia Manuela, la pareja se comprometió el 8 de diciembre en México, frente a la Virgen de Guadalupe, en un momento que debía ser el inicio de una de las mejores etapas de sus vidas y que tendría que haber arrancado con la ilusión de las primeras veces. Su boda estaba prevista para el 31 de octubre de 2026, fecha que nunca podrán celebrar.

La noticia del fallecimiento de Pedro Cadahía se dio a conocer a través de las redes sociales de Manuela Ochoa, quien compartió una emotiva carta titulada "A mi ángel de la guarda". En ella, la influencer ha reflejado su dolor y el cómo se siente ante esta pérdida tan inesperada: "No hay palabras que puedan expresar lo que siento… Mi corazón está roto", escribía, abriéndose en canal con sus seguidores.

Pedro falleció de manera repentina apenas cuatro días después de haberse comprometido con Manuela. Aunque aún no se conocen las causas de su muerte, Manuela quiso rendirle homenaje públicamente mediante un carrusel de fotos en sus redes, recordando lo buena persona que era Pedro, y el corazón tan grande y noble que tuvo, confesando además que ahora deberá aprender a seguir adelante "por dos".

La historia entre Pedro y Manuela ha conmocionado a toda una comunidad digital que conocía y seguía de cerca sus pasos, ha sido tan grande el impacto entre sus seguidores y amigos que han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, mandando abrazos, condolencias y fuerzas para Manuela, quién atraviesa uno de los peores baches que te puede poner en el camino la vida.

"A mi ángel de la guarda... Un 8 de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a nuestra Virgen de Guadalupe en su casa en México. 12 de diciembre, en su día, decide llevarte al cielo sin preaviso. Hay gente que es tan tan santa que no está hecha para este mundo, y tú, mi amor, eres sin duda de esas personas. Qué suerte el cielo de recibir un ángel como tú" ha expresado. "¿Qué voy a hacer sin ti? Si te soy sincera, no lo sé. Reconozco que todo esto me viene un poco grande, no sé cómo vivir sin ti. Lo que sí sé, es que hoy esa promesa brilla en el cielo más que nunca" ha añadido sin ocultar el durísimo revés que ha supuesto la repentina muerte de su prometido.

"He aprendido que lo que ha pasado no tiene explicación por más que me pregunte por qué, pero sí tiene una respuesta: el amor" ha confesado, recordando que "en diciembre del año pasado me escribiste "Si al cielo se llega amando, llego seguro porque no sabes lo que te quiero" y tengo tan claro que has llegado tan directo porque era imposible querer más que como lo hacías tú".

"Y si hubieras visto la de gente que ha venido a despedirte... ¡te habrías muerto de vergüenza! Pero sabías querer tanto y tan bien que ha sido precioso. Ahora me toca vivir por dos, me toca seguir adelante por ti, por nosotros y prometo hacerlo como siempre lo hacíamos" se ha comprometido con Pedro tras contarle emocionada cómo ha sido su multitudinario último adiós.

"Me siento tan afortunada de que me hayas elegido a mí como el amor de tu vida para siempre, de haber sido la persona MÁS querida del mundo todos estos años y de haber tenido la inmensa suerte de vivir un amor tan bonito como el nuestro. Cuánta gente se va de este mundo sin saber lo que es el amor de verdad en cualquiera de sus formas, y yo he tenido la inmensa suerte de vivirlo cada día desde que estoy contigo" le ha agradecido públicamente, destacando que su prometido era la persona "más especial, más noble, honesta, generosa y cariñosa", revelando que quiso "sin medida" y vivió "para el resto, siempre con alegría".

"No sabes la que has liado aquí abajo, la de gente que está rezando por ti; gracias por mandarme tantísimos abrazos a través de toda la gente que adoramos. Ahora entiendo cómo te salían 270 invitados para la boda, ¡pocos me parecen! Saber que me iba a casar contigo es lo más duro, pero lo más bonito que me ha pasado nunca y saber que he podido cumplir la misión de llevarte al cielo me llena de paz. Te quiero tanto hoy y siempre, Tu Manuelita"