Miren Ibarguren, embarazada de su segundo hijo con Alberto Caballero
La actriz Miren Ibarguren ha anunciado que está embarazada de su segundo hijo con Alberto Caballero, con quien se casó en 2023, un año después de la llegada de su primer hijo.
Miren Ibarguren ha querido terminar el año por todo lo alto y ha anunciado que está embarazada de su segundo hijo. La actriz es la protagonista de la revista InStyle, donde ha contado en un reportaje exclusivo que, tres años y medio después de la llegada de su primer hijo, está de nuevo embarazada.
"Tras cerrar el mejor año de su carrera, la actriz celebra premios, estrenos y una noticia íntima que ilumina aún más este momento: el embarazo de su segundo hijo", han anunciado desde la revista. La actriz también ha querido compartir esta feliz noticia en su cuenta d Instagram.
De esta forma, Miren Ibarguren y Alberto Caballero serán uno mas en la familia en 2016 y le darán un hermanito a Rocco, su primer hijo que nació en julio de 2022.
Miren Ibarguren y Alberto Caballero se casaron en 2023 en una ceremonia íntima y secreta tras más de una década de relación. El enlace tuvo lugar a mediados de noviembre de 2023, con la celebración en la localidad de Pozuelo de Alarcón, a las afueras de Madrid.
