Miren Ibarguren, embarazada de su segundo hijo con Alberto Caballero

Miren Ibarguren ha querido terminar el año por todo lo alto y ha anunciado que está embarazada de su segundo hijo. La actriz es la protagonista de la revista InStyle, donde ha contado en un reportaje exclusivo que, tres años y medio después de la llegada de su primer hijo, está de nuevo embarazada.

"Tras cerrar el mejor año de su carrera, la actriz celebra premios, estrenos y una noticia íntima que ilumina aún más este momento: el embarazo de su segundo hijo", han anunciado desde la revista. La actriz también ha querido compartir esta feliz noticia en su cuenta d Instagram.

De esta forma, Miren Ibarguren y Alberto Caballero serán uno mas en la familia en 2016 y le darán un hermanito a Rocco, su primer hijo que nació en julio de 2022.

Miren Ibarguren y Alberto Caballero se casaron en 2023 en una ceremonia íntima y secreta tras más de una década de relación. El enlace tuvo lugar a mediados de noviembre de 2023, con la celebración en la localidad de Pozuelo de Alarcón, a las afueras de Madrid.