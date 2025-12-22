Fallece Gaudencio Fernández, chófer y figura de confianza del rey Juan Carlos I: así fue su relación

Las últimas semanas del año han sido especialmente difíciles para el entorno de la familia real española. A la reciente pérdida de Tatiana Radziwill, prima segunda y gran apoyo de la reina Sofía, se suma ahora el fallecimiento de Gaudencio Fernández, histórico chófer del rey Juan Carlos I, a los 101 años, tal y como ha publicado la revista ¡HOLA!

Aunque su nombre siempre estuvo lejos de los focos, Gaudencio Fernández fue una de las personas más cercanas y de mayor confianza del rey emérito durante décadas. Su figura forma parte de esa intrahistoria silenciosa de la Corona, la que no suele ocupar titulares, pero sostiene el día a día de una institución.

Don Juan Carlos y doña Sofía | Gtres

Una vida entera al servicio de la Corona

Natural de Villalán de Campos, en Valladolid, Gaudencio Fernández comenzó a trabajar para la Casa Real con solo 17 años. Desde entonces, dedicó prácticamente toda su vida profesional al servicio de don Juan Carlos, primero como chófer personal y más tarde en otras responsabilidades dentro de Zarzuela.

Durante casi cinco décadas fue el encargado de conducir al entonces Rey en innumerables desplazamientos oficiales y privados. Su labor fue tan valorada que, tras jubilarse como conductor a los 65 años, don Juan Carlos le pidió que se hiciera cargo del parque móvil del Palacio de la Zarzuela.

Testigo de los momentos más importantes

Gaudencio Fernández vivió desde dentro algunos de los momentos más importantes de la familia real. Estuvo presente en la boda de Juan Carlos I y doña Sofía, celebrada el 14 de mayo de 1962 en Atenas, y fue él quien llevó a la reina Sofía al hospital cuando dio a luz a sus tres hijos.

Don Juan Carlos y doña Sofía con su hijo Felipe | Gtres

Además, asistió a las primeras comuniones de las infantas Elena y Cristina y del entonces príncipe Felipe, hoy rey Felipe VI. Junto a su mujer y sus hijos, residía en los terrenos de la Zarzuela y cada Navidad eran recibidos personalmente por los Reyes.

Tras su jubilación como chófer, el testigo pasó a su sobrino, Julio Lobo, que continuó en el mismo puesto durante más de cuatro décadas al servicio del monarca. Una continuidad que habla de la confianza que la familia real depositó siempre en el entorno de Gaudencio Fernández.

Sus recuerdos junto a la familia real

En declaraciones concedidas en los años 80 y recogidas por El País, el propio Gaudencio recordaba con sencillez todo lo vivido junto al Rey: "En este tiempo he pateado todo el país y muchos países del extranjero". También evocaba el viaje más largo que realizó con la familia real, hasta Niza, y confesaba que durante todo el trayecto fue el propio don Juan Carlos quien condujo, señalando que "como a todos los jóvenes, le gustaba la velocidad".

Juan Carlos I al volante | Gtres

De don Juan Carlos decía que, en las distancias cortas, era "sencillo y amable con todo el mundo". Unas palabras que resumen bien la relación de confianza y respeto que mantuvieron durante décadas.